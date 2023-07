Unicamp tem 15 cursos gratuitos para MELHORAR o seu currículo

Cursos gratuitos da Unicamp – A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), uma das mais renomadas instituições de ensino superior do Brasil, está proporcionando a chance única de elevar o patamar da sua carreira com a oferta de 15 cursos gratuitos online. Seja qual for a sua área de atuação, este é o momento ideal para investir em seu desenvolvimento profissional e incrementar o seu currículo com conhecimentos inovadores e práticos, em uma variedade de temas.

Confira os cursos oferecidos pela Unicamp

A iniciativa contempla diversas áreas do conhecimento, como economia, educação, saúde, linguística, tecnologia, entre outras. Essa oferta diversificada atende às mais variadas necessidades do mercado de trabalho atual e visa preparar os profissionais para lidarem com os desafios da atualidade.

Entre as opções de cursos está o módulo de “Alfabetização Midiática Informacional e Diálogo Intercultural”, um programa desenvolvido em parceria com a UNESCO e a Unicamp. Ele oferece as habilidades essenciais para entender a importância da informação e do diálogo intercultural na sociedade contemporânea.

Outro destaque é o curso “Escola 4.0: Educação e Cultura Maker no Contexto da Nova BNCC”. Esse módulo é voltado para os profissionais da educação que buscam entender o papel da tecnologia e do movimento maker no contexto da nova Base Nacional Comum Curricular.

Para os interessados em áreas de gestão, o curso “Conceitos Básicos de Logística e Supply Chain” proporciona conhecimentos fundamentais para a compreensão das complexidades da cadeia de suprimentos e logística, campos cada vez mais relevantes para as empresas.

Na área da saúde, a Unicamp disponibiliza o curso “Fundamentos para Indicação Racional dos Principais Exames de Radiologia e Diagnóstico por Imagem Relacionados à Saúde da Mulher”. Este curso aborda os principais exames de imagem na área da saúde feminina, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisão médica.

Um curso bastante atual e interessante é o “A Complexidade Sensível: Um Paralelo Entre Videogames e Arte”, que analisa os videogames como uma forma de arte, trazendo uma nova perspectiva sobre essa indústria bilionária.

Como se inscrever

Para se inscrever em qualquer um desses cursos, é necessário criar uma conta no site da Escola de Extensão (Extecamp). Todos os cursos são gratuitos, mas a obtenção do certificado de conclusão requer o pagamento de uma taxa para cobrir custos de verificação de identidade e cumprimento de carga mínima assistida. Caso o aluno não possa arcar com a taxa, há a possibilidade de solicitar auxílio financeiro.

É importante destacar que todos os cursos foram desenvolvidos por professores da Unicamp, uma garantia de conteúdo de alta qualidade e relevância. Esta é uma oportunidade única para aprender com alguns dos melhores profissionais do país, em um ambiente digital acessível e flexível.

A Unicamp, com essa iniciativa, reforça seu compromisso com a formação continuada e a inclusão, oferecendo oportunidades de aprimoramento profissional a todos, independentemente de suas circunstâncias financeiras. Esta é uma grande chance para quem busca ampliar seus horizontes e adquirir novos conhecimentos para se destacar no mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade!

