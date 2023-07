NOVO Minha Casa, Minha Vida já está valendo? Descubra como pedir financiamento

Boa notícia! Após meses de espera, o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida está apto a receber novos clientes. Com algumas mudanças nas regras e políticas do programa, tornou-se mais fácil e ágil conseguir um financiamento com a ajuda do Governo Federal. Haja vista, que neste primeiro momento: as propostas são válidas apenas para a faixa 1 e 2 do programa — existem 3 faixas. Veja como funciona e como participar.

Minha Casa, Minha Vida já está valendo descubra como pedir financiamento | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Inscrições para o Minha Casa, Minha Vida estão liberadas

As inscrições para o programa já foram liberadas, entretanto, por mais que estejam disponíveis para a Faixa 1 e 2, apenas a Faixa 1 podem pedir um orçamento a primeiro momento. As empresas do segmento da construção civil já estão enviando as propostas de orçamento para o Governo, através do Portal Atender Habitação.

Tornando o processo muito mais simples e sem burocracia. Deixando de lado as papeladas e digitalizando tudo. O valor dos imóveis variam de acordo com a localização, oscilando entre R$ 190 mil e R$ 264 mil. Este programa alcança famílias tanto da área urbana quanto da área rural.

Para os moradores da área urbana, a Faixa 1 que é a alcançada neste primeiro momento: são aquelas famílias que recebem uma renda mensal de até R$ 2.640. Já no caso da área rural, são as famílias com renda bruta anual de no máximo R$ 31.680.

Este programa contempla principalmente os brasileiros que possuem dificuldades em conseguir um financiamento imobiliário. Com a ajuda do Governo milhões de brasileiros terão a oportunidade de financiar a casa própria. O Minha Casa, Minha Vida — veio para substituir o programa Casa Verde e Amarelo.

Leia mais: Google PROMETE nova forma de realizar pagamentos; veja o que muda

Como se cadastrar no programa?

A primeiro momento, quem está se cadastrando são as empresas para atender o público da Faixa 1. Entretanto, os interessados já podem começar nivelando as informações para conseguirem ter acesso ao programa logo em sua liberação oficial para o público.

É necessário ir até a prefeitura local ou algum órgão estadual responsável pelos programas habitacionais e se inscrever na lista de espera. Haja vista que o interessado precisa ter um cadastro ativo no CadÚnico, a fim de que haja todas as informações reunidas em um único lugar.

Logo após a inscrição no programa habitacional, os órgãos vão enviar a lista de interessados para a Caixa Econômica Federal — órgão responsável por verificar e autenticar os interessados, a fim de verificar se realmente cumprem as regras. Posteriormente há a verificação no terreno/imóvel e o valor é liberado para repasse.

Todo procedimento é simplificado e leve em torno de 30 dias o processo completo. Estima-se que com o passar dos meses este tempo seja reduzido em até 30%. Ademais, basta aguardar a publicação oficial do edital para os interessados. Milhões de brasileiros serão alcançados com o programa.

Veja também: Cadastro Único sem atualização? Veja o que pode acontecer