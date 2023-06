Abono salarial de R$ 1,3 MIL para MEI em 2023; valor será pago?

Hoje em dia muitas pessoas trabalham de forma autônoma, como MEIs (Microempreendedor individual). Através dele, pessoas com ganhos anuais até R$81 mil conseguem ter suas ocupações formalizadas e segurança jurídica. Dessa forma, esses profissionais também recebem benefícios, não ficando desprotegidos.

Saiba aqui se quem é MEI pode receber o abono salarial de até R$1,3 mil em 2023.

Será que quem é MEI pode receber o abono salarial de R$1,3 mil? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Quem é MEI pode receber abono salarial?

O abono salarial é referente ao PIS/PASEP (Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). Por isso, pessoas que trabalham com carteira assinada e são remunerados com até dois salários mínimos por mês têm direito ao abono. Para isso, precisam emitir o PIS de pelo menos 5 anos, com cadastro feito pelo empregador.

O abono funciona como um 14° salário do ano e é limitado a um salário mínimo vigente.

Já no caso dos MEIs, eles são tidos como prestadores de serviço e não como funcionários. E, portanto, não existe garantia de recebimento do abono salarial. Depende do tipo de empreendedor.

Quando o trabalhador é MEI, mas também possui carteira assinada, ele tem direito ao abono. Mas, quando ele é apenas microempreendedor, não recebe.

Veja mais: Garantia de futuro: como MEI pode ganhar mais de 1 salário na aposentadoria

Governo paga hoje o abono salarial a 4,2 milhões de trabalhadores

O governo federal pagou hoje o abono salarial do PIS/PASEP a 4.275.568 milhões de trabalhadores. A Caixa Econômica depositou o dinheiro para trabalhadores de empresas privadas nascidos em setembro e outubro enquanto o Banco do Brasil pagou os servidores públicos com número final 6 e 7 na inscrição do PASEP.

Desde maio deste ano o valor do abono varia de R$110 a R$1320 por causa do aumento do salário mínimo.

Para consultar se vai receber o abono salarial e quanto vai é só acessar o portal gov.br ou verificar na carteira de trabalho digital.

5,7 milhões de trabalhadores já receberam o benefício até o dia 6 de junho. Mas, 278,7 mil ainda não sacaram.

Veja mais: Caixa libera mais de R$ 25 milhões para pagamentos do Pis/Pasep

Calendário de pagamento PIS 2023

Confira abaixo o calendário do abono salarial do PIS 2023:

Abono Salarial do PIS 2023 (ano-base 2021)

NASCIDO EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ JANEIRO 15/02/2023 28/12/2023 FEVEREIRO 15/02/2023 28/12/2023 MARÇO 15/03/2023 28/12/2023 ABRIL 15/03/2023 28/12/2023 MAIO 17/04/2023 28/12/2023 JUNHO 17/04/2023 28/12/2023 JULHO 15/05/2023 28/12/2023 AGOSTO 15/05/2023 28/12/2023 SETEMBRO 15/06/2023 28/12/2023 OUTUBRO 15/06/2023 28/12/2023 NOVEMBRO 17/07/2023 28/12/2023 DEZEMBRO 17/07/2023 28/12/2023

Veja mais: 10,5 milhões de TRABALHADORES têm dinheiro parado no PIS/PASEP; como sacar?

Calendário de pagamento do PASEP 2023

Confira abaixo o calendário de pagamento do abono salarial PASEP 2023:

Abono Salarial Pasep 2023 (ano-base 2021)

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ PARTIR DE 0 15/02/2023 28/12/2023 1 15/03/2023 28/12/2023 2 17/04/2023 28/12/2023 3 17/04/2023 28/12/2023 4 15/05/2023 28/12/2023 5 15/05/2023 28/12/2023 6 15/06/2023 28/12/2023 7 15/06/2023 28/12/2023 8 17/07/2023 28/12/2023 9 17/07/2023 28/12/2023

Veja mais: Cotas dos Pis/Pasep: passo a passo de como sacar o dinheiro “parado”