ÚLTIMOS DIAS para sacar R$ 1 mil do FGTS! Em 2023 vai acabar

Trabalhadores ainda podem sacar R$ 1 mil do FGTS, mas é preciso se atentar à data limite do prazo para saque, que corresponde à primeira quinzena de dezembro.

As quantias que, na verdade, não correspondem exatamente a R$ 1 mil, mas podem chegar a esse valor na maioria dos casos, foram previstas para beneficiar mais de 43 milhões de pessoas que possuem saldo em conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Trata-se de um direito criado para os brasileiros, e que tem a Caixa como banco correspondente aos resgates.

Por que é possível sacar R$ 1 mil do FGTS

Muitas pessoas ficaram surpresas com a possibilidade de terem um “dinheiro extra” esse ano, por meio do FGTS, e tiveram dúvidas sobre o motivo para tal inciativa ter sido criada.

E a explicação não poderia ser mais simples: é uma iniciativa que representa uma ajuda para os brasileiros e, consequentemente, contribui para a melhoria da economia. Uma vez que, ao sacar R$ 1 mil do FGTS uma pessoa passa a ter um poder de consumo um pouco maior, mesmo que temporariamente.

O chamado Saque Extraordinário foi liberado ainda no primeiro trimestre deste ano, e funciona por meio de uma transferência que o governo faz, de modo automático, para cada Conta Poupança Social Digital (Caixa Tem) que se enquadre no programa.

Mas não há nenhuma obrigatoriedade em relação a este dinheiro: cabe a cada pessoa que possui uma conta ligada ao FGTS decidir se realmente quer ou não fazer o saque.

O prazo para a decisão é até a próxima quinta-feira, 15 de dezembro.

A partir disso, o valor será corrigido de acordo com a inflação e voltará, também automaticamente, para a conta FGTS do trabalhador, podendo então ser sacado somente nos casos específicos em que o Fundo de Garantia pode/deve ser usado, como em caso de uma demissão.

Importante saber, ainda, que há públicos que não possuem direito de sacar esses R$ 1 mil.

É o caso, por exemplo, de quem possui uma conta FGTS ativa, mas antecipou o saque-aniversário. Quem possui dados inconsistentes no Fundo de Garantia também perde o direito automaticamente.

Onde tirar dúvidas sobre o Saque Extraordinário

Qualquer pessoa que tenha dúvidas a respeito de poder sacar R$ 1 mil do FGTS e sobre o processo como um todo pode se informar diretamente nos canais oficiais da própria Caixa.

Para quem mora em regiões metropolitanas ou capitais, o canal de contato é o telefone 4004-0104 e, para quem mora em outras regiões, é 0800-104-0104.

É possível, ainda, se informar diretamente pelo aplicativo do FGTS, buscando por “Saque Extraordinário” no menu.

