Governo deixa R$ 500 bi em DÍVIDAS na conta de energia; consumidor terá que pagar

Parte do trabalho da equipe de transição é fazer o levantamento de informações ligadas a ações, atividades e dívidas que dizem respeito a um governo, para que o governante seguinte possa implementar seu plano. E foi por meio deste trabalho que foram descobertos R$ 500 bi em dívidas na conta de energia.

Tais dívidas dizem respeito à atual gestão, de Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), mas terá consequências para a próxima gestão, que se inicia no dia 01 de janeiro de 2023.

As consequências, porém, chegarão também até a população brasileira.

No que consiste os R$ 500 bi em dívidas na conta de energia

Esta dívida foi detectada pela equipe de transição de governo, mais especificamente pelo grupo técnico do Ministério de Minas e Energia, e reflete diretamente os resultados das ações adotadas durante a gestão do presidente em exercício, Bolsonaro.

Como muitas das dívidas governamentais (se não todas elas), esta também terá impacto direto e negativo no bolso dos brasileiros, que poderão pagar tarifas mais caras, por exemplo.

O impacto propriamente dito, porém, não virá de uma única vez.

De acordo com Mauricio Tolmasquim, coordenador executivo do já citado grupo técnico de Minas e Energia, ele será diluído nos próximos anos. E isso diz respeito não só aos 4 anos da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, mas, também, aos anos relacionados a outros governos que estejam por vir, o que certamente não representa uma boa notícia para os consumidores.

Entre todos os fatores que contribuíram para que as dívidas na conta de energia chegasse a um montante tão significativo estão:

O empréstimo da Conta-Covid;

O empréstimo da Conta Escassez-Hídrica;

A contratação de usinas termelétricas, que foi feita de modo emergencial em outubro de 2021.

As medidas que já estão sendo tomadas, a favor dos consumidores

Tolmasquim afirma que algo precisa ser feito em relação a uma “conta que não fecha”, que é o fato de os brasileiros terem que pagar por tarifas tão altas de energia, uma vez que a geração da mesma possui um custo consideravelmente baixo.

Isso sem citar o fato de que o Brasil é um país repleto de recursos naturais e com fontes energéticas baratas.

As medidas tomadas para melhorar esse contexto, de qualquer forma, precisam caminhar lado a lado com as medidas adotadas para que os R$ 500 bi em dívidas na conta de energia não gerem problemas de grandes proporções, tanto para o governo quanto para os brasileiros de modo geral.

A equipe de transição já está trabalhando nesse sentido, em busca de propostas e ações para que o impacto, no bolso do consumidor, não seja tão grande.

