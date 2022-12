PUNIÇÃO será maior para motoristas neste caso! Projeto de Lei foi aprovado

O trânsito é coisa séria, visto que envolve, além de tudo, vidas. Por isso, o processo para enfim obter uma carteira de motorista pode ser bastante rigoroso e complicado.

Entretanto, é preciso sempre estar atento aos detalhes e seguir aquilo que for melhor para a segurança, seja a própria ou a de terceiros, desconhecidos ou não.

Sendo assim, punições para infrações graves que já eram bastante complicadas, ficam ainda mais no caso dos motoristas que as cometerem ao dirigir sem carteira, com a carteira vencida ou com a carteira provisória.

Dessa forma, a PL que prevê essa intensificação das penalidades foi recentemente aprovada e exige cada vez mais cuidado. Entenda a medida e, além disso, conheça o processo de obtenção da carteira de motorista e não se arrisque mais.

PL aprovada! Qual será a punição para estes motoristas?

Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou uma PL que, elaborada em 2021, prevê o aumento da punição para aqueles motoristas que forem pegos dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e aqueles recém-habilitados que cometerem infração grave.

Além destes, a PL também determina uma punição maior àqueles motoristas com a carteira vencida que cometem infrações graves.

Sendo assim, os motoristas ficam proibidos que começar o processo para obtenção de CNH por um certo período e recebem outras penas previstas pela lei, como multa e retenção do veículo, que foram intensificadas com a aprovação da PL.

Processo para obtenção de CNH – Carteira Nacional de Habilitação

Sabemos que tirar a carteira de motorista não é simples, porém, o que não dá é sair por aí dirigindo um veículo sem estar devidamente licenciado para tal. Isso porque você assume o risco de acidentar você mesmo, seus passageiros e as pessoas que estão envolvidas no trânsito.

Por isso, é fundamental que você cumpra todos os processos antes de sair dirigindo ou pilotando por aí.

Sendo assim, as etapas obrigatórias para a obtenção de uma CNH são:

Inscrição em uma CFC, a autoescola; Realização do exame psicotécnico e exames médicos; Curso teórico; Prova de Legislação; Aulas práticas de direção veicular; Exame de direção.

Recebe o Auxílio Brasil? Você pode ter direito de tirar sua CNH gratuitamente

Bom, para aqueles que vem o valor total do processo para obtenção da carteira de motorista como um grande impecílio para não tirar, enfim, a CNH, podemos ter boas notícias para você!

Isso porque, em muitos estados do Brasil, o programa CNH Social prevê a isenção de TODO o processo, que vai das taxas do Detran, ao pacote de aulas do Centro de Formação de Condutores, a autoescola.

Nesse sentido, para ter direito a participar do programa, é obrigatório que o candidato esteja inscrito no CadÚnico e, além disso, possua renda familiar mensal e até dois salários mínimos.

Sendo assim, veja quais são os doze estados que estarão com o programa CNH Social disponível em 2023:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Espírito Santo;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraíba;

Pernambuco;

Rio Grande do Norte;

Roraima;

Sergipe.

Além disso, é válido ressaltar que, para estar por dentro dos editais, é preciso que você fique atendo à página do Detran específico ao estado em que você mora, caso ele esteja mencionado na lista acima.