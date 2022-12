Trabalhador pode ADIANTAR até R$ 5.000 do Fundo; aprenda como

Fim de ano chegando, com certeza, um dinheiro extra seria um excelente presente do papai noel para quem passou o ano todo trabalhando, né? Portanto, se você trabalha com Carteira Assinada, você tem a possibilidade de sacar até R$ 5.000 ainda hoje ou dentro dos próximos 90 dias. Continue lendo que irei contar para você como isso é possível.

O FGTS e todos os seus benefícios

Como todos sabem, o FGTS funciona como uma ‘poupança obrigatória’ para o trabalhador, que segue o regime da CLT. Ou seja, quem trabalha com carteira assinada, em casos de emergência, pode contar com um certo valor para ajudar nas despesas.

Para que isso seja possível, todos os meses, o empregador deposita 8% do salário do empregado no Fundo de Garantia. Ou seja, na prática, o trabalhador recebe apenas 92% do salário mensalmente, já que os demais 8% vão para o fundo.

Isto é, vamos supor que o salário do seu João seja de R$ 1.000, então, o patrão do seu João, todos os meses, paga para ele apenas R$ 920 e efetua o depósito dos R$ 80 que ‘sobrou’. Assim, quando seu João precisar do valor, dependendo das circunstâncias, ele poderá sacar.

Mas como no exemplo do seu João, foi deixado claro que ele só poderia sacar dependendo das circunstâncias. Isso ocorre por conta que há regras específicas para regulamentar o saque do FGTS. Lembrando que a Caixa Econômica Federal é quem administra o fundo.

Novas modalidades de saque foram adicionadas

Desse modo, a estatal possibilitou novas maneiras de efetuar o saque, uma delas, foi o saque-aniversário do Fundo de Garantia. Tal modalidade foi criada em 2019. E agora, há como adiantar o saque aniversário, o que facilitou bastante a vida dos trabalhadores.

Como já salientado, há várias formas de sacar o FGTS, sendo o saque-aniversário apenas mais uma. Na modalidade citada, o empregado consegue solicitar o saque no mês em que nasceu. O trabalhador tem até o último dia do mês que nasceu para solicitar o saque, após isso, ele terá até 90 dias para resgatar o dinheiro, caso contrário, o valor voltará ao fundo de garantia.

Lembrando que ele pode até pedir o saque após o mês de aniversário, mas só vai receber no ano seguinte da solicitação. Uma vez sacado o dinheiro, ele ficará no mínimo dois anos com o saque ‘guardado’. Portanto, recomenda-se que quem optar por este saque, tenha uma estabilidade no emprego, para não correr riscos.

A solicitação do saque pode ser feita pelo site do FGTS ou por meio do aplicativo próprio do FGTS. A ferramenta para solicitação encontra-se disponível tanto para Android quanto para IOS.

E agora, a Caixa liberou um adiantamento do saque-aniversário. Portanto, os trabalhadores podem solicitar o valor de até R$ 5.000. Isto é, é possível sacar o adiantamento de até cinco anos do fundo, visto que só é possível sacar 1/5 desse valor anualmente.

