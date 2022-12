Bolsa ESTUDANTIL de R$ 1,2 MIL: veja como receber

Já pensou receber um auxílio de 1,2 mil reais do Governo Federal apenas por estudar? Pois saiba que isso é possível e os valores são pagos à muitos estudantes brasileiros que cumprem as regras e os requisitos.

A medida é destinada à estudantes que pertençam a famílias de baixa renda e que tenham bons desempenhos nos estudos.

Dessa forma, o governo busca estimular a permanência dessas pessoas no meio acadêmico, bem como possibilitar a contribuição dessas pessoas para o desenvolvimento científico do próprio país.

Sendo assim, separamos todas as informações que você precisa saber sobre o programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Entenda e medida e veja quais são os requisitos, condições e abrangências da bolsa estudantil.

Bolsas estudantis: a quem isto interessa?

O Brasil é um país com enorme potencial para se tornar uma verdadeira potência intelectual e científica.

Isso porque, por enquanto, mesmo sem investimentos adequados em educação, as pesquisas realizadas por aqui merecem verdadeiro destaque, sobretudo no que diz respeito às universidades brasileiras.

Nesse sentido, a fomentação de estudos e pesquisa no Brasil não uma medida que visa apenas beneficiar estudantes de baixa renda que possuem bons desempenhos, mas vai muito além disso.

O programa é essencial para o desenvolvimento científico do próprio país, que possui incríveis talentos intelectuais, mas que, muitas vezes, podem acabar se perdendo no caminho sem o devido incentivo.

Pensando nisso, o oferecimento de bolsa estudantis aos alunos de baixa renda com bons desempenhos influencia diretamente no estímulo à permanência de grandes promessas no meio acadêmico, para que estes possam contribuir para melhores resultados nos âmbitos educacionais no qual envolvem o país.

Bolsa de Iniciação Científica Junior: como funciona e quem pode participar?

Considerando a importância do estímulo à permanência de estudantes destaque no meio educacional, o Governo Federal oferece bolsas estudantis aos estudantes destaque desde dezembro de 2021.

A medida visa minimizar as desigualdades sociais que estudantes em vulnerabilidade social se encontram ao contribuir com um auxílio monetário no valor de R$ 1,2 mil à eles.

Nesse sentido, para participar, é preciso que o estudante cumpra alguns requisitos, nos quais são:

Ter toda a família cadastrada no CadÚnico; Fazer parte do programa de assistência social e transferência de renda Auxílio Brasil; Ter sido destaque em uma das competições acadêmicas e científicas nacionais da educação básica.

Sendo assim, o aluno que cumprir todo esses requisitos receberão pela CNPq 12 parcelas de R$ 100, totalizando, em um ano, R$ 1,2 mil e, além disso, será concedida à família do estudante uma parcela de R$ 1 mil.

Ao todo, são 15 as competições credenciadas que incluem, por exemplo, as variadas olimpíadas brasileiras, destinadas à matemática, robótica, agropecuária, cartografia, astronomia, biologia, e mais.

Para conferir mais informações e ver a lista completas das competições acadêmicas e científicas nacionais credenciadas, acesse a página da Bolsa de Iniciação Científica Júnior do Auxílio Brasil através do portal oficial do governo, disponível pelo link (https://bit.ly/3XNUHG7).

