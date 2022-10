Seria este o FIM do WhatsApp? Instabilidade do aplicativo preocupa usuários

O WhatsApp está instável esta sexta-feira à tarde (28), relatam os usuários no Twitter. Instagram e Facebook, redes sociais que também são Meta, também têm problemas hoje. Segundo os usuários da Internet, o mensageiro está tendo erros de conexão, tornando impossível o envio e a recebimento de mensagens através do aplicativo.

De acordo com dados compilados pela Downdetector, um site que monitora o funcionamento dos serviços online, houve um pico de 177 reclamações às 16:32 h desta sexta-feira.

Aparentemente, a falha afeta tanto o aplicativo iPhone (iOS) quanto o aplicativo Android.

Em testes realizados pelo portal TechTudo, não foi possível enviar mensagens ou mesmo carregar chats do telefone celular. Ao tentar enviar novas mensagens, o aplicativo não carregou, mostrando a mensagem “Carregando” na tela. Na versão web, inicialmente era possível enviar mensagens normalmente, mas depois de um tempo, o aplicativo do navegador também falhou. O relatório contatou a WhatsApp para entender o que causou a falha nesta sexta-feira (28), mas até o final da história, não tinha recebido uma resposta.

WhatsApp cai mais uma vez

O Google Trends, um site que monitora pesquisas no Google, mostrou um aumento repentino nas pesquisas por termos como “whatsapp web down” e “whatsapp instável”. De acordo com a plataforma, os usuários também buscaram redes sociais relacionadas, com buscas como “instagram e whatsapp down” aparecendo entre as buscas de topo.

No Twitter, as principais reclamações são de que o mensageiro não funciona. Além disso, alguns internautas relacionam o fracasso da aquisição pela Meta, uma vez que as outras redes da empresa, Instagram e Facebook, também estão tendo problemas. Houve também aqueles que indicaram que, apesar de poderem carregar mensagens, não conseguiam fazer download de áudios.

Outra notícias relacionada

WhatsApp testa fotos de perfil em balões de conversa

A WhatsApp está procurando desenvolver novas ferramentas para o aplicativo, e neste momento, o mensageiro está lançando uma nova atualização para a versão beta. Na atualização, a empresa está testando a adição de imagens de perfil às conversas de grupo, uma característica semelhante ao aplicativo Telegram.

A nova atualização está disponível no WhatsApp beta para a versão 22.23.0.70 do iOS. O recurso é compatível para alguns testadores e o mensageiro está trabalhando para estender a ferramenta a todos os usuários em breve.

Com isto, ao lado dos balões de bate-papo em grupos, as fotos do perfil dos participantes ficariam visíveis. A adição à interface do usuário poderia ser uma boa alternativa para que os membros do grupo reconhecessem outros participantes mais rapidamente – e uma grande ajuda para os membros do mesmo nome no grupo.

Além disso, a foto padrão do perfil aparecerá se o participante do grupo não tiver uma foto do perfil ou estiver oculta devido às opções de privacidade selecionadas nas configurações. Esta foto padrão está sempre em cores e usa a mesma cor do nome do contato.

