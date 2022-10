Clientes Enel podem parcelar suas dividas em até 21 vezes; veja como!

Os clientes das distribuidoras Enel Brasil – Rio de Janeiro, São Paulo Goiás e Ceará – podem negociar suas dívidas em até 21 parcelas sem juros em seus cartões de crédito. As condições especiais fazem parte de uma campanha que vai até 30 de novembro, com o objetivo de reduzir a inadimplência.

Ao facilitar o pagamento das dívidas, a Enel também quer evitar a suspensão do fornecimento de energia, especialmente agora que a Copa do Mundo está se aproximando. Entretanto, os clientes que já têm um plano de parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha.

A iniciativa só é válida para novos acordos.

Declaração

— Vamos tornar a negociação das dívidas de nossos clientes mais flexível no final deste ano. Sabemos que muitos destes consumidores perderam renda, empregos e precisam de nosso apoio — diz Luiz Flávio Xavier, Diretor de Mercado da Enel Brasil.

Clientes com contas vencidas há mais de 61 dias podem pagar suas contas em parcelas de até 12 vezes (adiantamento mais 11 parcelas) sem juros. Há também a possibilidade de negociar até 21 parcelas sem juros em seu cartão de crédito. Clientes com contas vencidas há mais de 180 dias podem pagar em até 6 parcelas (adiantamento mais 5 parcelas) com um desconto de até 30% sobre o total da dívida (após atualização de Juros Mora e de IPCA).

Os clientes da Enel Rio podem negociar suas dívidas pessoalmente, nas lojas de serviços, através do Centro de Relacionamento (0800 28 00 120) ou do aplicativo da Enel Rio. Se o cliente optar por pagar em parcelas com cartão de crédito, a negociação terá que ser realizada através do site do distribuidor (www.enel.com.br).

Assuntos relacionados

Enel; quem são eles?

A Enel é uma empresa parcialmente estatal. Seu maior acionista é o Ministério de Economia e Finanças da Itália. É a maior empresa da Europa por valor de mercado e está presente em 35 países. Seu faturamento em todo o ano passado foi de 74,6 bilhões de euros. Mundialmente, tem uma capacidade instalada de cerca de 88 GW e opera uma rede de distribuição de aproximadamente 2 milhões de quilômetros. Seus clientes, comerciais e residenciais, totalizam 65 milhões.

Em energia renovável, a capacidade instalada é de 41 GW, em usinas de energia eólica, solar, geotérmica, biomassa e hidroelétrica. No ano de 2017, a empresa gerou 249 TWh de energia, distribuiu 445 TWh e comercializou 284 TWh.

Com a compra da Eletropaulo, a empresa acrescenta 7.100 clientes à sua base de 10.100 e duplica sua receita de fornecimento de energia. Em 2017, a Enel faturou R$ 12,4 bilhões e a Eletropaulo, R$ 13 bilhões, de acordo com dados da Aneel. A Eletropaulo distribuiu 42.982 GWh de energia no ano passado e a Enel, 31.799 GWh.

A Enel também atua na geração e transmissão de energia no Brasil. A empresa se apresenta como líder na geração de energia solar e eólica no país. A empresa tem uma capacidade instalada de 2,9 GW de energia: 1,27 mil MW de energia hidrelétrica, 842 MW de energia eólica, e 819 MW de energia solar. Possui também uma usina térmica no Ceará e uma rede de transmissão no Rio Grande do Sul que converte energia para interconexão entre o Brasil e a Argentina. Também opera no mercado livre de energia (não regulado) com uma empresa de comercialização e soluções energéticas.

