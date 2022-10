Conheça o TikTok Now: recurso promete REVOLUCIONAR entre os jovens

Foi lançado recentemente uma novidade no mundo das plataformas, conheça o Tik Tok Now, mais uma ferramenta que pode ser utilizada para publicar fotos. Os recursos que esse novo app oferece é bem parecido com o aplicativo BeReal e está disponível no Playstore tanto para Android como iPhone.

No Tik Tok Now, a plataforma manda para o usuário notificações diárias a qualquer horário do dia, e somente nesse horário que as pessoas podem fazer uma publicação no aplicativo, para assim poderem mostrar o que estão fazendo naquele exato momento. O diferencial é que neste novo aplicativo, a câmera frontal e a traseira podem ser ligadas ao mesmo tempo trazendo a sensação exata do que a pessoa está fazendo ou o local que ela está.

A plataforma informou que essa categoria é para justamente as pessoas se livrarem de apenas compartilhar conteúdos com filtros.

Como o aplicativo Tik Tok Now funciona?

O novo aplicativo tem como função a publicação e compartilhamento de momentos reais da vida do ser humano, ou seja, publicações autênticas, para essa categoria a plataforma manda algumas solicitações durante o dia para seus usuários, não tem um horário fixo, são aleatórios, para que naquele exato momento em que receber a notificação você possa tirar foto, gravar vídeo e mostrar o que está fazendo naquele período em que foi liberado pelo aplicativo.

O usuário tem cerca de 3 minutos após a liberação para publicar esse momento, e a câmera frontal como a traseira pode ser utilizada, e assim ter recursos ao máximo para mostrar por exato o que a pessoa está fazendo, tudo isso em tempo real. Esse é o principal foco do aplicativo Tik Tok Now.

Capturando momentos totalmente verdadeiros, sem filtros e sem tentar colocar no melhor ângulo, para trazer ao mundo real as redes e não só coisas artificiais. Essa categoria nos Estados Unidos já pode ser acessada pela aba do próprio aplicativo Tik Tok, entretanto essa opção em outros países ainda não está disponível é necessário fazer o download no Play Store do app Tik Tok Now.

Como mexer no Tik Tok Now?

Após fazer o download do aplicativo Tik Tok Now, você consegue acessar a conta colocando as mesmas informações do login do Tik Tok, para ter o Tik Tok Now é preciso ter conta no Tik Tok normal, pois as contas serão vinculadas uma na outra.

Assim que a pessoa conseguir fazer o primeiro acesso, o aplicativo já mandará uma notificação e mensagem na tela “Restam 3 minutos”, a partir disso você já deve fazer a sua primeira publicação mostrando com a câmera frontal e traseira o que está fazendo naquele momento.

Você também pode dar uma olhada em publicações dos seus amigos no app. Para ter esse acesso clique em “Amigos” na aba da plataforma. Se caso desejar ver publicações de outras pessoas você deve clicar na opção “Explorar”, você consegue compartilhar, curtir e até mesmo comentar. É um app bem completo.

Na parte inferior da tela do app, é possível encontrar sugestões de amigos para seguir. Ainda, dá para conferir todos os posts que já fez ao tocar no ícone com a sua foto de perfil e acessar o “Memórias”. Vale ressaltar que esse recurso é visível apenas para você e permitirá o acesso a todos os seus conteúdos compartilhados no último mês.

