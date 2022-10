Bolsas de estudo na França com pagamento de R$ 67 MIL; veja como se inscrever

Se você tem interesse em estudar fora do país, aproveite essa oportunidade que foi compartilhada pelo Sciences Po, na França. A bolsa de estudo da Émile Boutmy é tanto para graduação como para mestrado. Mas saiba que se você tem esse desejo é necessário buscar pelo requisitos de ser considerado um bom estudante com boas notas.

Devido a isso, o programa busca dar oportunidade para os alunos que são considerados os melhores. Se você mora fora da União Europeia, aproveite essa oportunidade, fique conosco e vamos te mostrar como concorrer a essa bolsa. Além disso é necessário também que o perfil do estudante esteja englobado nas prioridades da instituição e também do curso escolhido.

Até quando posso fazer a inscrição para a bolsa de estudo?

Corre que ainda dá tempo! O tempo limite para as inscrições do mestrado e da graduação são diferentes. Se você é estudante e tem desejo de ir para fora cursar a sua graduação as inscrições desses pedidos serão feitas até o dia 22 de fevereiro de 2023. Já para quem sonha em fazer um mestrado fora do país têm até a data do dia 30 de novembro para realizar a inscrição. Fique de olho para não perder a data e ter essa grande chance de estudar em Paris.

Tudo sobre a bolsa de estudo Émile Boutmy

Estudar fora é um sonho e tanto, mas nem sempre é possível esse sonho se tornar realidade para todos os brasileiros. Pois quando não consegue por bolsa tem através do intercâmbio, entretanto essa categoria muitas vezes não tem um valor acessível para todos, com isso dificulta os sonhos de muitos estudantes irem para fora.

Como todo programa possui algumas regras e requisitos, a oportunidade que abriu pelo Sciences Po, na França, também possui alguns aspectos em que os estudantes precisam estar inseridos para ganharem a bolsa Émile Boutmy. Um dos requisitos são:

Um bom desempenho acadêmico

Aspectos socioeconômicos

O valor dessa bolsa de graduação varia de 3.600 a 13.190 € e tem o tempo de duração entre três anos. Já em relação a bolsa de mestrado o valor é de 12.200 € para cada ano, ou seja dois anos de curso.

Como faço as inscrições?

O estudante que tem interesse em concorrer a uma bolsa dessas pode realizar a inscrição pelo site do Sciences Po, entretanto quando for realizar a inscrição a plataforma pede também que envie alguns documentos pessoais para conhecer a melhor pessoa além de documentos como o histórico do ensino médio, se já tiver algum diploma também pode encaminhar.

Já para o estudante que deseja concorrer a bolsa de mestrado, deve encaminhar pelo site documentos pessoais e o diploma do ensino superior ao qual cursou, e uma carta de motivação.

Além disso, todos os interessados para estudar fora do país com a bolsa Émile Boutmy, devem informar ao certo qual a renda da família, e para fazer isso o estudante deve encaminhar a declaração do imposto de renda, holerites dos responsáveis (pais) ou também certificados que comprovem a ajuda financeira devido ao desemprego.

É preciso saber o idioma pois as aulas serão ensinadas na língua francesa.

