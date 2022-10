Pagamento EXTRA de R$ 200,00 do Auxílio Brasil vai permanecer em 2023?

A pergunta que não quer: os R$200 a mais do auxílio Brasil continuará a ser pago no ano de 2023? A resposta que temos até o momento é não, a previsão para receber os R$600,00 é somente até o mês de dezembro. Por mais que todos querem que continue com esse aumento, a previsão terminará logo ao final do ano.

O auxílio Brasil é um benefício que nasceu especificamente entre a pandemia para poder dar um suporte às famílias de baixa renda, principalmente para as famílias que se encontram em estado de pobreza ou extrema pobreza em todo o Brasil.

Valor da parcela do auxílio Brasil

Desde o mês de agosto de 2022 o valor do auxílio Brasil foi passado de R$400 para R$600, uma notícia que alegrou a todos, pois foram muitas famílias que conseguiram ser contempladas com esse aumento, ao total foram 18, 13 milhões que receberam mais R$200,00 nas parcelas.

Entretanto, a expectativa é que ano que vem esse valor de R$600,00 possa sim continuar para os brasileiros beneficiários do auxílio Brasil.

Não há uma resposta concreta se em 2023 poderá continuar com os R$600 pois não está dentro da programação. O Governo Federal ainda não sabe da onde tirar o dinheiro para o pagamento do programa. Então a partir de Janeiro de 2023 o valor da parcela voltará a ser R$400,00 assim como era no início. Os R$200,00 conseguiram ficar até dezembro porque a PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição, deu cerca de R$26 bilhões fora do teto de gasto para conseguir investir os R$200 a mais nas parcelas do auxílio Brasil até o final deste ano.

Para manter o valor não depende apenas do Governo Federal, tudo passará novamente pela Câmara dos Deputados, Senado e depois pelo presidente da República.

Podemos perceber que ambos dos pré candidatos para serem presidente da República querem permanecer com o valor de R$600 em 2023, entretanto, o que foi decidido até o momento é os R$405.

Quem pode receber o auxílio Brasil?

Como todo auxílio tem regras impostas pelo Governo Federal, o auxílio mais desejado e procurado pelos brasileiros também possui. Verifique quais os requisitos para poder receber este auxílio por parte do governo:

– Famílias em estado de pobreza ou extrema pobreza

– Renda per capita familiar de R$105,00 por cada membro (categoria de extrema pobreza)

– Renda per capita familiar entre R$105 a R$210,00 por cada membro (categoria de pobreza)

– Famílias que estão envolvidas com emancipação

– É obrigatório ter inscrição no CadÚnico para ter acesso aos benefícios sociais

Entretanto, o que a pessoa precisa saber é que também possui alguns requisitos para continuar firme e incluso no programa do auxílio Brasil

– As crianças de 4 e 5 anos precisam ter uma frequência escolar de 60%

– Os jovens de 6 a 22 anos precisam ter uma frequência escolar de 75%

– Calendário de vacinas precisa estar organizado com as vacinas em dia

– O responsável da criança fazer um acompanhamento nutricional até os 7 anos

– Pré-natal para as gestantes

