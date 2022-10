13° SALÁRIO: veja o valor das parcelas e quando será pago

Todo brasileiro trabalhador espera ansioso pelo pagamento do 13° que ocorre todo final de ano. E o que todos querem saber: qual o valor das parcelas no 13° referente ao ano de 2022? Quer saber mais, continue lendo esse texto para saber mais sobre. Tradicionalmente, as empresas têm costume de pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro.

Todo trabalhador já programa e espera o 13° salário para realizar compras, fazer aquela reforma na casa, ou até mesmo usar o dinheiro em viagem para tirar umas férias no final do ano. Então verifique abaixo mais informações sobre o 13° salário e os cálculos.

Informações sobre o 13° salário

O 13° salário foi criado especialmente para auxiliar e ajudar os trabalhadores financeiramente no final do ano, já que nessa época acontecem as festas de final de ano, natal e ano novo, e normalmente tem muito gasto. Se você se programar e saber utilizar o seu 13° salário pode fazer uma fonte de renda extra.

Tradicionalmente, as parcelas do 13° salário ocorrem no a partir do mês de novembro. A primeira parcela as empresas podem pagar para seus trabalhadores até o dia 30 de dezembro, já a segunda parcela tem previsão para ser paga até 20 de dezembro. É importante destacar que o valor do 13° é referente ao valor do salário do mês de dezembro, excluindo as comissões e porcentagem.

Ou seja, a sua primeira parcela do 13° pode ser paga entre 1 de fevereiro a 20 de novembro, e a segunda parcela 30 de dezembro, isso está previsto em lei. Se você quiser pedir um adiantamento do 13° salário, deve escrever para o empregador até o mês de janeiro do ano base, pois pode ser recebido também em ocasiões de férias do trabalhador.

Veja também: Valor do PIS a ser pago SURPREENDE trabalhadores brasileiros; consulte

Confira os valores da primeira parcela do 13°

Vamos mostrar agora um exemplo de um trabalhador que recebe o valor de um salário mínimo que hoje é cerca de R$ 1.212,00 e qual será o valor da primeira parcela do 13° salário, que é uma parcela para ajudar especificamente para a festa mais próxima que é o natal. Veja abaixo:

R$ 1.212 dividido por 12 = 101

R$ 101 x 12 = 1.212

1.212 dividido por 2 = 606

O pagamento da primeira parcela 13° salário será no valor de R$ 606 para quem recebe cerca de R$1.212, que é o salário mínimo.

Cálculo

Então vamos verificar as informações do que significa esse cálculo do salário, que é a divisão da remuneração do trabalhador por 12 e multiplica esse valor do resultado pelos meses trabalhados em atividade de carteira assinada. O que muitas pessoas não sabem é que horas extras, adicionais também podem entrar nesse cálculo.

Em suma, esse é o valor que será pago do 13° salário a todos os brasileiros que trabalham com carteira assinada. Se planeje e use da melhor forma.

Veja também: Lote extra do PIS liberado na CAIXA: saiba quem poderá sacar