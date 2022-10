O Caixa Tem é um programa do banco da Caixa Econômica Federal que é utilizado por muitos brasileiros. O auxílio mais “famoso” em nosso país é pago por este próprio aplicativo, são cerca de 20,65 milhões que utilizam a plataforma para pegar o benefício.

Tudo isso porque você não precisa sair de casa e pegar filas enormes para receber o pagamento.

Caixa Tem

Criada em 2020 pela CEF – Caixa Econômica Federal – no ano de 2020, a plataforma nasceu para ajudar o Governo Federal a realizar e ter o controle dos pagamentos dos benefícios sociais, entre eles o auxílio Brasil, abono salarial, FGTS e até o Vale-Gás.

Além de tudo, com o aplicativo Caixa Tem baixado em seu celular você consegue resolver os problemas mais rápido do que se fosse presencialmente até um banco e enfrentar filas, todavia também existem formas da pessoa conseguir usar o dinheiro do auxílio Brasil para efetuar pagamentos através do QR Code ou o Pix.

Compras e pagar no débito, leitura de código de barras, são diversas opções que o aplicativo Caixa Tem disponibiliza ao seu cliente, fazendo assim eles escolherem resolver tudo pela internet. Entretanto, o aplicativo possui um limite de transação, confira:

Por cada transação, o limite é R$ 600

Por dia é R$ 1.200

Ao mês é R$ 5 mil

Passo a passo para atualizar o Caixa Tem

1 – Baixe o aplicativo no celular, disponível no Play Store para Android e iOS, faça login informando o número do seu CPF e a senha.

2 – Após isso, você deve clicar na opção “Atualize seu cadastro”, entrar em outra página, pegue o seu documento e clique na opção “Entendi, vamos começar” para iniciar a atualização.

3 – Nessa tela aparecerá sobre a sua localização, se caso mudou de endereço é preciso atualizar clicando no “O meu endereço mudou”, se continuar no mesmo é só clicar na opção “Sim, está correto”.

4 – Após essa etapa acima, você vai começar a responder algumas questões sobre a sua renda mensal e o seu patrimônio, após cada questionário clique em “Próximo”.

5 – Nesta etapa você deve analisar com cuidado todos os seus dados informados para que não haja nenhum erro, se caso houver e só atualizar, mas se estiver tudo certo você deve clicar em “Confirmar”.

6 – Na última etapa você deve escolher o tipo de documento para ser anexado em seu cadastro e finalizar o procedimento.

Como reativar a conta do Caixa Tem?

Às vezes o Caixa Tem passa por algumas instabilidades devido também ao tanto de brasileiro que utiliza a plataforma, e devido a isso a conta pode ser desativada. Se isso acontecer com você, siga esses passos para reativar a conta:

1 – Entre no Play Store e baixe o aplicativo com a versão mais atualizada

2 – Abra o Caixa Tem

3 – Informe seus dados como a identidade (RG) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Busque sempre deixar esses documentos em mãos na hora da consulta

4 – Após isso faça o login informando CPF e senha

5 – Clique em “Atualize seu cadastro”

6 – Depois clique em “Entendi, vamos começar”

7 – Nesta etapa verifique se o endereço informado está correto, caso ao contrário é necessário atualizar

8 – Digite o local do seu nascimento e responda um questionário

9 – Clique em “próximo”

10 – Clique em “continuar” e envie a foto do seu documento.

