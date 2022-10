Novidade da copa: Nubank cria ferramenta de aposta com premiações que podem ultrapassar R$ 50 MIL

O banco Nubank está sempre se atualizando com o que está acontecendo no mundo e, claro, que não podia ficar de fora no evento mais esperado pelos brasileiros a copa do mundo. Com isso, para também poder fazer parte, o Nubank criou o NuBolão, ou seja, é uma ferramenta em que a pessoa vai poder fazer apostas sobre o resultado dos jogos.

Essa nova modalidade ainda não está disponível para todos os clientes, sendo disponibilizada pelo Nubank aos poucos.

Quero participar do NuBolão, como faço?

Para participar do NuBolão, a Nubank deixa duas possibilidades para o cliente escolher: primeiro, você pode participar por meio do ranking geral (junto com os demais participantes) ou participar através do bolão de grupo (pode fazer grupos fechados e convidar quem desejar).

Entretanto, se você optar por criar os grupos, cada participante terá o seu ranking individual, explica o banco, e que também cada participante tem direito de participar até de 100 grupos privados, ou seja, você vai poder apostar com o seu único palpite em todos eles e para o ranking também.

Como apostar no NuBolão?

Como todos conhecem, o aplicativo do Nubank é bem fácil para mexer, devido a isso todos conseguem achar com facilidade. Segue esses passos e veja como é prático:

1 – Entre no aplicativo Nubank

2 – Selecione a opção NuBolão

3 – Informe o seu palpite sobre o resultado dos jogos da copa

4 – Coloque os resultados em cada partida que estará disponível

5 – Você também pode criar um novo bolão com seus amigos clicando na opção “Criar Bolão”.

Vale destacar que os participantes do bolão só poderão dar palpites a partir do dia 27 de outubro (nesta quinta-feira) até o dia 18 de dezembro.

Veja também: Nubank permite fazer pix usando limite de crédito, veja como fazer

Prêmios NuBolão

E para melhorar essa novidade que o Nubank criou, os três clientes que mais acertarem nas apostas e ficarem no ranking geral nas apostas em grupos receberão um prêmio, é claro que tudo vai partir do desempenho que cada cliente.

Para o primeiro colocado o Nubank dará um prêmio no valor de R$ 20 mil que será depositado nas caixinhas, além de ganhar também um cartão presente de R$ 3 mil especialmente para utilizar no McDonald ‘s durante seis meses.

Já para o segundo colocado, ganhará um prêmio no valor de R$ 12 mil que também será depositado na caixinha e um cartão presente de R$ 3 mil especialmente para usar no McDonald’s durante seis meses.

E quem ficar no terceiro lugar, ganhará R$ 5 mil que também será depositado na caixinha e um cartão presente de R$ 3 mil especialmente para usar no McDonald’s durante seis meses.

A diretora que cuida da marca do Nubank informa que a iniciativa do NuBolão surgiu depois de alguns comentários dos próprios clientes do banco informando que o bolão normalmente não tem uso de tecnologia e que no último torneio mundial muitas pessoas precisaram usar planilhas.

No ranking geral os prêmios serão maiores, confira:

1 colocado – R$ 60 mil e mais R$ 3 mil de cartão presente para usar no McDonald’s por seis meses

2 colocado – R$ 35 mil e mais R$ 3 mil de cartão presente para usar no McDonald’s por seis meses

3 colocado – R$ 20 mil e mais R$ 3 mil de cartão presente para usar no McDonald’s por seis meses

Veja também: Como resgatar o dinheiro esquecido pelo Banco Central