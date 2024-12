Tirar a CNH em 2025 vai ficar MUITO mais fácil, mas você precisa saber desse TRUQUE; confira

Projeto de Lei propõe que a CNH Social seja financiada nacionalmente com recursos de multas. Entenda como a medida pode ampliar o benefício.

A CNH Social, programa que permite que pessoas de baixa renda obtenham a carteira de habilitação gratuitamente, pode ser ampliada para todo o país.

O Projeto de Lei n° 3965/2021, aprovado pelo Plenário do Senado Federal, sugere que o governo federal financie a emissão do documento, ampliando o acesso ao benefício atualmente limitado a alguns estados. Hoje, o programa é uma iniciativa estadual e não possui regulamentação nacional.

Com a proposta, o financiamento da CNH Social seria feito com recursos oriundos das multas de trânsito. Apesar do avanço no Senado, o projeto sofreu alterações no texto original e precisará retornar à Câmara dos Deputados para nova análise.

Se aprovado, o projeto poderá ampliar o alcance da CNH Social, facilitando a entrada de muitas pessoas no mercado de trabalho.

Senado aprova proposta que amplia o alcance da CNH Social.

Como funciona atualmente a CNH Social?

Atualmente, o acesso à CNH Social está restrito aos estados que possuem o programa em vigor. Não há uma política nacional que assegure o financiamento do documento, o que limita o alcance da iniciativa.

Nos estados onde o programa está ativo, o benefício é concedido com base em critérios como idade mínima, escolaridade e comprovação de baixa renda.

Para participar, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter mais de 18 anos;

Saber ler e escrever;

Comprovar renda baixa, geralmente por meio do Cadastro Único;

Residir em um estado que oferece o programa.

Os estados que atualmente promovem a CNH Social incluem:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Rondônia

Roraima

Sergipe

O programa é valorizado porque a obtenção da carteira de habilitação amplia as possibilidades de emprego, principalmente em setores que exigem deslocamento ou atuação como motorista.

Governos estaduais que adotaram a iniciativa justificam o investimento como um meio de inclusão social e fortalecimento da economia local.

O que propõe o PL 3965/2021?

O Projeto de Lei n° 3965/2021 traz uma série de mudanças voltadas à ampliação e regulamentação do acesso à CNH Social. Entre os principais pontos estão:

Financiamento da CNH de pessoas de baixa renda com recursos provenientes de multas de trânsito;

Exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais, incluindo motoristas de aplicativos;

Transferência digital de veículos, tornando o processo mais prático e acessível;

Aumento do limite de pontos para suspensão da CNH, que passaria de 40 para 50 pontos.

Essas propostas visam modernizar o acesso e a utilização da CNH, ao mesmo tempo em que oferecem novas oportunidades para pessoas de baixa renda. No entanto, o projeto ainda depende de aprovação na Câmara e sanção presidencial para que possa entrar em vigor.

Se aprovado, o projeto poderá beneficiar milhões de brasileiros, ampliando o acesso à CNH e às oportunidades que ela proporciona. A proposta também busca modernizar os processos ligados à habilitação, atendendo às demandas atuais de motoristas e usuários.