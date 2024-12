Ceia de réveillon: alimentos que podem atrair dinheiro e sorte no Ano Novo

Conheça os alimentos e tradições que podem atrair prosperidade e sorte na ceia de Ano Novo. Veja como incorporar essas práticas na sua celebração.

Com a chegada do Ano Novo, muitas pessoas buscam renovar suas energias e atrair prosperidade, sorte e fartura para o novo ciclo.

Além das comemorações com amigos e familiares, a ceia de réveillon tem um papel especial, pois a escolha dos alimentos é cercada por simbolismos que remetem a abundância financeira e boas vibrações.

Confira abaixo alimentos e rituais tradicionais que podem fazer parte da sua ceia e ajudar a começar o ano com energias positivas.

Lentilha, romã e carne de porco estão entre os alimentos que simbolizam riqueza na ceia de réveillon. Confira mais sobre suas tradições e significados. (Foto: divulgação).

Alimentos que prometem trazer sorte e dinheiro no Ano Novo

A ceia de réveillon é composta por muito mais do que pratos saborosos. Alguns alimentos são escolhidos por suas associações culturais à riqueza e ao progresso.

Lentilha: com seu formato semelhante ao de moedas, a lentilha é um dos alimentos mais tradicionais para a virada do ano. É símbolo de prosperidade e costuma ser servida em saladas ou acompanhamentos.

com seu formato semelhante ao de moedas, a lentilha é um dos alimentos mais tradicionais para a virada do ano. É símbolo de prosperidade e costuma ser servida em saladas ou acompanhamentos. Romã: associada à fertilidade e à abundância, as sementes da romã são guardadas em um saquinho dentro da carteira para atrair dinheiro ao longo do ano.

associada à fertilidade e à abundância, as sementes da romã são guardadas em um saquinho dentro da carteira para atrair dinheiro ao longo do ano. Uvas: ao comer 12 uvas à meia-noite, acredita-se que cada uma represente um mês do ano. A doçura ou acidez das frutas pode ser um indicativo de como será aquele período.

ao comer 12 uvas à meia-noite, acredita-se que cada uma represente um mês do ano. A doçura ou acidez das frutas pode ser um indicativo de como será aquele período. Carne de porco: o porco é visto como um símbolo de progresso porque avança em busca de alimento, representando o crescimento e a prosperidade.

o porco é visto como um símbolo de progresso porque avança em busca de alimento, representando o crescimento e a prosperidade. Peixes: os peixes, especialmente servidos inteiros (com cabeça e rabo), simbolizam um ano completo e próspero. Eles também são associados à abundância e à fertilidade.

os peixes, especialmente servidos inteiros (com cabeça e rabo), simbolizam um ano completo e próspero. Eles também são associados à abundância e à fertilidade. Frutas cítricas: laranjas e tangerinas, por sua cor dourada e formato arredondado, são associadas ao ouro e à riqueza.

Que tal conferir?

Tradições para complementar a ceia de réveillon

Além dos alimentos, algumas práticas podem ser incorporadas às celebrações para reforçar as vibrações positivas do Ano Novo.

Roupas novas: vestir uma roupa nova simboliza o início de um novo ciclo, livre de energias passadas.

vestir uma roupa nova simboliza o início de um novo ciclo, livre de energias passadas. Cores específicas: tons como amarelo, dourado e verde estão associados ao dinheiro e à prosperidade. Escolha essas cores para roupas ou acessórios durante a virada.

tons como amarelo, dourado e verde estão associados ao dinheiro e à prosperidade. Escolha essas cores para roupas ou acessórios durante a virada. Limpeza da casa: realizar uma faxina completa antes do dia 31 ajuda a eliminar as energias negativas acumuladas e a abrir espaço para o novo.

realizar uma faxina completa antes do dia 31 ajuda a eliminar as energias negativas acumuladas e a abrir espaço para o novo. Agradecimentos e pedidos: reservar um momento para agradecer pelo ano que passou e mentalizar desejos positivos para o ano que chega pode ajudar a fortalecer seu foco e suas metas.

Como planejar uma ceia próspera?

Para aproveitar ao máximo a simbologia dos alimentos e tradições do réveillon, considere incluir algumas dessas práticas no planejamento da sua celebração:

Escolha pelo menos dois alimentos tradicionais para compor o menu principal da ceia.

Inclua frutas variadas, como uvas, romã e cítricas, como parte da sobremesa ou decoração.

Oriente os convidados sobre as tradições, incentivando a participação de todos na criação de um momento simbólico.

As celebrações de Ano Novo são uma oportunidade para refletir, renovar as energias e começar o ano com motivação e esperança.