Saque-aniversário FGTS disponível em 2025: veja QUEM já pode solicitar o pagamento!

O saque-aniversário é uma das modalidades mais facilmente acessíveis do FGTS. Agora, ele liberou o saque para mais pessoas.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso vital para trabalhadores brasileiros, proporcionando segurança financeira em momentos de necessidade. Com a introdução do saque-aniversário, os beneficiários agora têm a oportunidade de retirar uma parte de seus fundos anualmente, oferecendo maior controle sobre suas finanças.

O calendário para o saque-aniversário de 2025 foi recentemente divulgado, possibilitando que os trabalhadores se planejem e aproveitem essa modalidade com eficiência.

Abaixo, há detalhes essenciais sobre o saque-aniversário do FGTS, incluindo regras atualizadas, como aderir, as vantagens dessa opção e o calendário de saques para 2025. Entender esses aspectos pode ajudá-lo a maximizar os benefícios que o FGTS pode oferecer.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS é uma alternativa que permite aos trabalhadores retirar uma parte de seu saldo do Fundo de Garantia durante o mês em que fazem aniversário. Essa modalidade foi criada com o intuito de oferecer maior flexibilidade financeira, permitindo que os beneficiários utilizem esses recursos para diferentes finalidades, como pagar dívidas, investir ou realizar projetos pessoais.

Como funciona o saque-aniversário?

Após a adesão ao saque-aniversário, o trabalhador poderá sacar anualmente uma fração de seu saldo do FGTS, conforme uma tabela progressiva que considera o total disponível em sua conta. O período para realizar o saque começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e se estende por três meses.

É importante ressaltar que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de retirar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, embora ainda tenha direito à multa de 40% sobre os valores depositados pelo empregador.

Quem pode participar do saque-aniversário?

Todos os trabalhadores com conta ativa ou inativa do FGTS podem optar pelo saque-aniversário. Isso inclui empregados sob a CLT, trabalhadores domésticos, rurais, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais. A adesão pode ser feita a qualquer momento, mas é importante lembrar que, uma vez escolhida essa opção, o trabalhador estará vinculado a ela por um período mínimo de 24 meses.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão ao saque-aniversário do FGTS é simples e pode ser feita por meio de vários canais oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Veja as principais formas de adesão:

Aplicativo FGTS: Disponível para dispositivos Android e iOS, o app FGTS permite que os trabalhadores optem pelo saque-aniversário de maneira prática e segura.

Disponível para dispositivos Android e iOS, o app FGTS permite que os trabalhadores optem pelo saque-aniversário de maneira prática e segura. Site da Caixa: É possível acessar a área do FGTS no site oficial da Caixa e solicitar a mudança para o saque-aniversário.

É possível acessar a área do FGTS no site oficial da Caixa e solicitar a mudança para o saque-aniversário. Internet Banking da Caixa: Clientes que utilizam o internet banking podem fazer a adesão diretamente pela plataforma.

Clientes que utilizam o internet banking podem fazer a adesão diretamente pela plataforma. Agências da Caixa: Para quem prefere atendimento presencial, a mudança pode ser solicitada em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

Benefícios do saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS apresenta várias vantagens para os trabalhadores que optam por essa modalidade, como:

Acesso anual a uma parte dos recursos;

Planejamento financeiro mais eficaz;

Manutenção dos depósitos do FGTS;

Possibilidade de antecipar saques;

Flexibilidade na utilização dos recursos.

Calendário do saque-aniversário FGTS 2025

O calendário do saque-aniversário do FGTS para 2025 já foi divulgado, permitindo que os trabalhadores se organizem com antecedência. As datas de saque são definidas conforme o mês de nascimento do beneficiário e se estendem ao longo do ano. Confira o calendário abaixo:

Mês de Nascimento Período de Saque Janeiro 2 de janeiro a 29 de março Fevereiro 1º de fevereiro a 30 de abril Março 1º de março a 31 de maio Abril 1º de abril a 28 de junho Maio 2 de maio a 31 de julho Junho 3 de junho a 30 de agosto Julho 1º de julho a 30 de setembro Agosto 1º de agosto a 31 de outubro Setembro 2 de setembro a 30 de novembro Outubro 1º de outubro a 29 de dezembro Novembro 1º de novembro a 31 de janeiro/2026 Dezembro 2 de dezembro a 28 de fevereiro/2026 Fonte: Caixa

É essencial que os trabalhadores fiquem atentos a essas datas para não perderem a oportunidade de realizar o saque dentro do período estabelecido. Caso o saque não seja feito dentro do prazo, o valor retornará automaticamente para a conta do FGTS do trabalhador.

