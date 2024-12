Resultado do Enem 2024 já tem data! Confira o cronograma atualizado e próximos passos

O resultado do Enem 2024 será divulgado em janeiro de 2025. Veja as datas, entenda o cronograma completo e saiba o que fazer após a divulgação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.

Com mais de 5 milhões de inscritos na edição de 2024, as expectativas para a divulgação dos resultados são altas. Aliás, o cronograma oficial já foi divulgado.

Assim sendo, os candidatos já podem começar a se organizar com as próximas datas importantes, que trazem oportunidades no Sisu, Prouni e Fies, entre outras. Confira a seguir!

Com mais de 5 milhões de inscritos, o Enem 2024 tem calendário definido. Saiba quando sairão os resultados e quais passos seguir para o ensino superior. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando sai o resultado do Enem 2024?

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o resultado será divulgado no dia 13 de janeiro de 2025.

A data, portanto, marca o momento em que os candidatos poderão utilizar suas notas para inscrições nos programas Sisu, Prouni e Fies, entre outras oportunidades de ingresso em universidades públicas ou bolsas de estudo em instituições privadas.

Como funciona o Enem?

O Enem é aplicado anualmente em duas etapas, geralmente em domingos consecutivos. Em 2024, as provas foram realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, com o mesmo modelo adotado nos anos anteriores.

Os estudantes realizaram quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões, além da redação. As provas foram divididas assim:

1º dia (3/11): Redação, Linguagens e Códigos, Ciências Humanas.

Redação, Linguagens e Códigos, Ciências Humanas. 2º dia (10/11): Ciências da Natureza, Matemática.

Os candidatos ainda tiveram que optar por uma língua estrangeira (inglês ou espanhol) no momento da inscrição.

Possibilidade de reaplicação

Em casos específicos, o Inep permite a reaplicação do Enem. Essas situações incluem:

Doenças infectocontagiosas como tuberculose, covid-19, sarampo e outras condições listadas pelo órgão.

como tuberculose, covid-19, sarampo e outras condições listadas pelo órgão. Problemas logísticos, como desastres naturais, falta de energia elétrica ou falhas no procedimento de aplicação das provas.

Os candidatos que precisaram de reaplicação, porém, tinham de solicitá-la entre os dias 11 e 15 de novembro de 2024, com as provas reaplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro de 2024.

Cronograma oficial do Enem 2024

Confira as principais datas do Enem 2024, divulgadas pelo Inep:

Inscrições: 27/05/2024 a 14/06/2024

27/05/2024 a 14/06/2024 Pagamento da taxa de inscrição: 27/05/2024 a 19/06/2024

27/05/2024 a 19/06/2024 Aplicação das provas: 3 e 10/11/2024

3 e 10/11/2024 Divulgação do gabarito: 20/11/2024

20/11/2024 Solicitação de reaplicação: 11/11/2024 a 15/11/2024

11/11/2024 a 15/11/2024 Reaplicação das provas: 10 e 11/12/2024

10 e 11/12/2024 Divulgação do resultado final: 13/01/2025

Quantos dias faltam para o resultado?

Se você está ansioso pelo dia da divulgação do resultado, pode usar uma calculadora de dias para descobrir exatamente quanto tempo resta. Insira a data atual como início e o dia 13 de janeiro de 2025 como término. Assim, você saberá exatamente quanto tempo tem para começar a planejar o uso da sua nota.

Por fim, resta destacar ainda que as notas do Enem podem ser usadas em programas como:

Sisu: Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em universidades públicas.

Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em universidades públicas. Prouni: Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas.

Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas. Fies: Financiamento estudantil para ajudar a pagar a graduação.

Ademais, com o resultado em mãos, é hora de planejar. Confira algumas sugestões: