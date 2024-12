Novo cartão Meu INSS Vale+ traz vantagens exclusivas para aposentados: confira!

Os aposentados agora têm direito a um novo benefício: o cartão Meu INSS Vale+, que tem vantagens exclusivas para esse grupo.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue inovando para proporcionar mais comodidade e acesso a serviços financeiros aos beneficiários da Previdência Social.

A mais recente iniciativa é o lançamento de um cartão que promete facilitar a vida de aposentados, pensionistas e titulares de benefícios assistenciais: o Meu INSS Vale+.

Essa novidade busca atender às necessidades financeiras de milhões de segurados, oferecendo uma alternativa prática e segura para antecipar parte do benefício mensal. Abaixo falamos mais sobre o que essa nova funcionalidade tem a oferecer.

Precisando de um cartão exclusivo para aposentados e pensionistas? Conheça o Meu INSS Vale+!

Conheça o cartão Meu INSS Vale+

O cartão Meu INSS Vale+ foi desenvolvido para atender exclusivamente os beneficiários do INSS, incluindo aposentados, pensionistas e titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A principal funcionalidade do cartão é a possibilidade de antecipar até R$ 150 do benefício mensal seguinte.

Esse valor será descontado diretamente do pagamento subsequente, sem cobrança de juros ou taxas, o que torna a antecipação semelhante a um empréstimo consignado, mas com condições muito mais vantajosas.

A emissão do cartão será realizada pelas instituições financeiras que firmarem um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS, garantindo segurança e eficiência no serviço. O cartão físico contará com chip e senha, oferecendo maior proteção nas transações. No entanto, ele não será destinado a saques, mas sim ao uso em compras de bens essenciais, como medicamentos, alimentos e transporte.

Segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupi, a proposta é revisar o valor de antecipação após 90 dias do lançamento, com possibilidade de aumento do limite. Além disso, o cartão não poderá ser utilizado para apostas, tanto físicas quanto online, assegurando que os recursos sejam destinados a necessidades prioritárias.

Quais os benefícios do novo plástico?

O cartão Meu INSS Vale+ traz vantagens significativas aos beneficiários, oferecendo uma solução financeira prática e acessível. A antecipação de até R$ 150 ajuda a atender despesas emergenciais sem comprometer a renda de forma prolongada. Além disso, a ausência de custos adicionais, como juros ou taxas, torna o cartão uma alternativa mais viável em comparação com outras modalidades de crédito.

Outro benefício importante é a segurança proporcionada pelo cartão físico com chip e senha, que evita fraudes e uso indevido. A emissão e o uso também são simples, permitindo que os beneficiários aproveitem o recurso de maneira prática.

A liberação do valor antecipado será feita pela instituição financeira em até cinco dias após a solicitação, garantindo agilidade no atendimento às necessidades dos segurados.

Regras para utilizar o cartão Meu INSS Vale+

Para garantir a utilização segura e eficaz do cartão, algumas regras foram estabelecidas:

A instituição financeira responsável pela emissão deve ter pelo menos 12 meses de experiência em serviços de antecipação salarial e ter firmado acordo técnico com o INSS.

O uso do cartão deve ser feito apenas pelo titular, mediante apresentação do cartão físico com chip e senha.

O adiantamento não exigirá desbloqueio prévio do benefício, e o INSS não será corresponsável por dívidas assumidas com as instituições financeiras.

Além disso, o valor antecipado não será considerado no cálculo da margem para empréstimos consignados, preservando os limites financeiros do beneficiário. Com essas regras claras e benefícios atrativos, o cartão Meu INSS Vale+ representa mais uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida de aposentados e pensionistas.

