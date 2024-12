Juntas, essas 4 moedas podem valer um COMBO em dinheiro! Confira os detalhes

Há um quarteto de moedas que, quando estão juntas, podem valer uma fortuna. Separadas valem menos, mas ainda são um tesouro!

No universo da numismática, algumas moedas se destacam por valores que vão muito além do que está estampado em suas faces. Quando, afinal, você saberia que uma simples moedinha valeria uma fortuna de três dígitos?

Esses itens especiais atraem colecionadores e investidores, interessados em peças com histórias únicas e relevância histórica. Nem sempre as moedas precisam apresentar erros ou variantes raras para terem alto valor de mercado.

Em alguns casos, sua importância decorre de contextos históricos ou do número limitado de exemplares em circulação. Entre essas preciosidades, algumas moedas comemorativas ganham atenção especial e podem alcançar cifras surpreendentes.

Como reconhecer moedas que valem muita grana?

Identificar moedas valiosas exige atenção aos detalhes físicos e ao estado de conservação. As características visuais e técnicas de cada peça, como material, peso, e desenhos gravados, são elementos essenciais para verificar sua originalidade.

Além disso, conservar uma moeda em bom estado pode influenciar diretamente seu valor, com categorias que vão desde “menos conservada” até “flor de cunho”, a mais valorizada.

Para as moedas comemorativas das Olimpíadas de 2016, emitidas pelo Banco Central (BC), alguns critérios facilitam a identificação. Fabricadas em inox com anel externo de bronze, possuem diâmetro de 27 mm e peso de 7 g.

O anverso apresenta ilustrações que homenageiam modalidades esportivas e a logomarca dos Jogos Olímpicos Rio 2016, enquanto o reverso traz elementos como grafismos indígenas e a constelação do Cruzeiro do Sul.

Estas são as moedas que valem uma fortuna

Entre as moedas olímpicas de 1 real, quatro modelos se destacam pela alta procura e valores expressivos no mercado:

Moeda de 1 real do basquete : Apresenta a imagem de um jogador em movimento e símbolos característicos da modalidade.

: Apresenta a imagem de um jogador em movimento e símbolos característicos da modalidade. Moeda de 1 real da vela : Ilustra veleiros estilizados, remetendo à prática esportiva e à cultura náutica brasileira.

: Ilustra veleiros estilizados, remetendo à prática esportiva e à cultura náutica brasileira. Moeda de 1 real do rugby : Mostra um jogador em ação, representando a inclusão da modalidade nas Olimpíadas.

: Mostra um jogador em ação, representando a inclusão da modalidade nas Olimpíadas. Moeda de 1 real da paracanoagem: Homenageia atletas paralímpicos em um emocionante tributo à superação e ao esporte inclusivo.

Essas moedas são valorizadas tanto pelo design quanto pela relevância histórica, tornando-as peças indispensáveis em qualquer coleção.

Quanto elas estão valendo?

O valor das moedas olímpicas varia de acordo com seu estado de conservação e raridade. Em condições mais simples, como “menos conservada”, cada moeda pode ser negociada por cerca de R$ 6. Já os exemplares impecáveis, conhecidos como “flor de cunho”, podem atingir até R$ 250 no mercado numismático. Vale lembrar que o valor varia conforme a procura e dificuldade de encontrar.

Por que as moedas das Olimpíadas de 2016 valem tanto?

As moedas comemorativas das Olimpíadas de 2016 foram lançadas em um período marcante da história brasileira. Aqueles foram os primeiros Jogos Olímpicos realizados na América do Sul, um evento cercado de expectativas e repleto de desafios políticos e sociais.

Na época, o país vivia um momento de grande instabilidade política, com a troca da presidência dias antes da cerimônia de abertura. O Banco Central aproveitou o evento para lançar as moedas, celebrando o espírito olímpico e criando itens de grande apelo emocional. Com o passar dos anos, a quantidade limitada de exemplares e a crescente busca por essas peças aumentaram seu valor, tornando-as um legado tangível de uma época singular.

Além do contexto histórico, o design e a homenagem às modalidades esportivas contribuem para sua valorização, garantindo que essas moedas sigam em alta entre colecionadores e investidores. E aí, você está com sorte?

