Atenção, aposentado que recebe acima de R$ 1.412: o INSS emitiu um comunicado para VOCÊ!

Os aposentados que recebem mais do que o salário mínimo acabaram de receber um importante comunicado do INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou um importante comunicado direcionado aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários que recebem valores acima do salário-mínimo.

Com o encerramento da folha de pagamento de novembro, realizada até 5 de dezembro, a próxima rodada de depósitos referente a dezembro já tem calendário definido.

Essa medida busca trazer maior transparência e organização para os beneficiários, que poderão consultar de forma prática as datas e os valores a serem recebidos. Portanto, se você faz parte desse grupo, fique de olho.

O INSS vai liberar em breve os pagamentos de dezembro de todos os segurados. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual o comunicado do INSS?

Os pagamentos referentes ao mês de novembro foram finalizados no último dia 5 de dezembro, atendendo todos os segurados, inclusive aqueles com benefícios acima de um salário-mínimo. O calendário de dezembro já está estruturado e prevê que as parcelas sejam liberadas gradualmente, de acordo com o número final do benefício do segurado.

Entre os segurados, aqueles que recebem até um salário-mínimo terão prioridade no cronograma. Já para os beneficiários que recebem valores acima do piso nacional, os depósitos seguirão uma sequência própria, com início previsto após a liberação dos pagamentos do primeiro grupo.

Como saber se vou receber?

Para consultar a situação do pagamento do INSS e verificar a data prevista, siga os passos abaixo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS: Disponível para dispositivos Android e iOS, o aplicativo permite consultas rápidas e práticas. Faça login na plataforma: Utilize CPF e senha cadastrados para acessar o sistema. Caso não tenha cadastro, será necessário criá-lo. Clique no serviço “Extrato de Pagamento”: Na tela inicial, busque pela opção que exibe detalhes do benefício. Verifique o histórico: Consulte o histórico completo de pagamentos e confira a previsão para o crédito de dezembro.

Caso não tenha acesso à internet, você pode ligar para a Central de Atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Tenha em mãos seu CPF e esteja preparado para confirmar algumas informações pessoais para evitar fraudes.

Quando o pagamento do INSS cai em dezembro?

Os pagamentos do INSS para dezembro estão divididos em dois grupos: os beneficiários que recebem até um salário-mínimo e aqueles que recebem acima desse valor. Confira os calendários:

Beneficiários que recebem até um salário-mínimo

Final do benefício Dia do crédito 1 25/novembro 2 26/novembro 3 27/novembro 4 28/novembro 5 29/novembro 6 01/dezembro 7 02/dezembro 8 03/dezembro 9 04/dezembro 0 05/dezembro Fonte: INSS

Beneficiários que recebem acima de um salário-mínimo

Final do benefício Dia do crédito 1 e 6 01/dezembro 2 e 7 02/dezembro 3 e 8 03/dezembro 4 e 9 04/dezembro 5 e 0 05/dezembro Fonte: INSS

Os cronogramas do INSS são organizados para garantir que os pagamentos sejam realizados de forma escalonada, atendendo a todos os segurados com segurança e eficiência. Beneficiários devem acompanhar regularmente as informações atualizadas e estar atentos às datas para evitar contratempos.

