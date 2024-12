Chegou a novidade mais aguardada no WhatsApp: aprenda a ativar a transcrição de áudios

WhatsApp libera função que converte áudios em texto. Veja como ativar o recurso e usar a nova ferramenta diretamente no aplicativo.

O WhatsApp anunciou um novo recurso que promete transformar a experiência dos usuários. A função de transcrição de áudios para texto foi oficialmente apresentada pela Meta, com o objetivo de tornar o aplicativo mais inclusivo e prático.

O recurso atende pessoas com dificuldades auditivas e facilita a comunicação em situações onde ouvir mensagens de voz não é possível. A novidade foi disponibilizada inicialmente em idiomas selecionados e será liberada de forma gradual para todos os usuários.

Assim como outras funcionalidades do app, como mensagens de voz e chamadas de vídeo, a transcrição de áudios amplia as opções de interação e acessibilidade. Veja como ativar essa função e usar a ferramenta no seu celular.

Chegou a transcrição de áudios no WhatsApp. Entenda como funciona a novidade e como ativar no seu celular com a nova atualização. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o recurso de transcrição do WhatsApp?

A transcrição de áudios converte mensagens de voz em texto diretamente no aplicativo. O recurso é bastante útil para quem está em ambientes barulhentos, reuniões ou situações em que o áudio não pode ser reproduzido.

Inclusão : facilita a comunicação para pessoas com dificuldades auditivas.

: facilita a comunicação para pessoas com dificuldades auditivas. Praticidade : permite que mensagens de voz sejam lidas em vez de ouvidas.

: permite que mensagens de voz sejam lidas em vez de ouvidas. Flexibilidade: funciona com diferentes idiomas, dependendo da atualização.

Como ativar o recurso no seu celular?

Para usar a transcrição de áudios, siga estes passos:

Atualize o WhatsApp para a versão mais recente : verifique na loja de aplicativos do seu celular se há atualizações disponíveis.

: verifique na loja de aplicativos do seu celular se há atualizações disponíveis. Acesse o menu de configurações : vá até a aba “Conversas”.

: vá até a aba “Conversas”. Habilite a função : ative a opção “Transcrições de mensagens de voz”.

: ative a opção “Transcrições de mensagens de voz”. Escolha o idioma: selecione o idioma de sua preferência para transcrição.

Para transcrever um áudio, selecione a mensagem de voz na conversa e escolha a opção ‘transcrever’. O texto correspondente aparecerá logo abaixo do áudio.

Opção gratuita enquanto o recurso não chega

Enquanto a atualização não estiver disponível para todos, existe uma alternativa gratuita. O bot Blip Vira Texto oferece a transcrição de áudios por meio de uma conversa no número 31972280540. Trata-se de uma solução temporária para quem ainda não recebeu a funcionalidade no aplicativo.

Benefícios da transcrição de áudios

Em suma, o recurso transforma o WhatsApp em um dos aplicativos mais inclusivos do mercado. Ao permitir que mensagens de áudio sejam convertidas em texto, ele amplia o acesso e facilita o uso em diversas situações, como: