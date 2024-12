Nova rodada de pagamentos do 13º salário do INSS começou; veja o calendário

Saiba tudo sobre a nova rodada de pagamentos do 13º salário do INSS, incluindo quem tem direito e as datas do calendário de liberação.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem comemorar: uma nova rodada de pagamentos do 13º salário começou na última semana.

O benefício será liberado de forma proporcional e seguirá o calendário oficial, variando conforme o número final do NIS de cada segurado.

O abono natalino será pago em parcela única. Os segurados que recebem o auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade também serão contemplados, respeitando as mesmas regras de liberação proporcional. Saiba mais a seguir.

Aposentados e pensionistas do INSS recebem nova parcela do 13º salário; veja quem tem direito, datas e como consultar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao 13º salário do INSS nesta rodada?

A nova parcela do 13º salário será paga aos seguintes segurados:

Aposentados e pensionistas que conquistaram o benefício a partir de junho de 2024.

que conquistaram o benefício a partir de junho de 2024. Beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade, com valor proporcional ao período ativo em 2024.

Os pagamentos seguem o calendário oficial e começaram na última segunda-feira, 25 de novembro. O abono será depositado diretamente na conta cadastrada, de acordo com o número final do NIS.

Além disso, beneficiários que recebem um salário mínimo (R$ 1.412) serão os primeiros a receber. Para quem recebe mais de um salário mínimo, o pagamento será iniciado em 2 de dezembro.

Leia também:

Calendário de pagamentos do 13º salário do INSS

O cronograma varia conforme o valor recebido e o número final do NIS. Confira as datas:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 3: 27 de novembro

Final 4: 28 de novembro

Final 5: 29 de novembro

Final 6: 2 de dezembro

Final 7: 3 de dezembro

Final 8: 4 de dezembro

Final 9: 5 de dezembro

Final 0: 6 de dezembro

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de dezembro

Finais 2 e 7: 3 de dezembro

Finais 3 e 8: 4 de dezembro

Finais 4 e 9: 5 de dezembro

Finais 5 e 0: 6 de dezembro

Quantos serão beneficiados e como funciona o abono proporcional?

De acordo com o INSS, mais de 2 milhões de beneficiários receberão o 13º salário nesta nova etapa de pagamentos. Para quem tem o benefício programado para encerrar antes de 31 de dezembro de 2024, o valor será proporcional ao período ativo.

Já para os segurados que receberam o abono em duas parcelas, entre março e junho deste ano, o pagamento não será refeito, uma vez que esses já usufruíram do benefício completo.

Sobre o INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por gerir os pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios sociais no Brasil.

A autarquia, vinculada ao Ministério da Economia, administra o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), sendo financiada pelas contribuições de trabalhadores e empregadores.

O 13º salário é uma das formas de redistribuir esses recursos, oferecendo aos segurados uma renda extra no final do ano, o que reforça a importância do INSS para milhões de famílias brasileiras.

Dicas para aproveitar o abono natalino

Para quem receberá o 13º salário, a dica é planejar bem o uso desse recurso. Ele pode ser destinado a quitar dívidas, realizar compras de fim de ano ou até mesmo ser poupado para despesas futuras. Aproveitar o benefício de forma consciente ajuda a garantir maior tranquilidade financeira.

Se você ainda tem dúvidas sobre o pagamento do 13º ou deseja confirmar o valor e a data de recebimento, entre em contato com o INSS pelo telefone 135 ou acesse o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.