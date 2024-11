WhatsApp em dobro! Veja como usar 2 números no mesmo aparelho

Use dois perfis no WhatsApp com um simples truque. Descubra como ativar contas diferentes no mesmo celular de forma prática e segura.

O WhatsApp oferece uma solução simples para quem precisa gerenciar duas contas no mesmo celular. Com algumas configurações, você pode separar conversas pessoais e profissionais sem complicação.

No Android, é possível adicionar duas contas pessoais caso o aparelho suporte dois chips. No iPhone, a opção está disponível com o uso do WhatsApp Business.

A funcionalidade é útil, por exemplo, para profissionais que desejam gerenciar atendimentos, vendas ou comunicação empresarial de maneira organizada. Confira a seguir.

Como configurar duas contas no WhatsApp pelo Android?

Como configurar duas contas no WhatsApp pelo Android?

No Android, desde outubro de 2023, é possível configurar duas contas diretamente no aplicativo, desde que o aparelho permita o uso de dois chips. Siga os passos abaixo:

Abra as Configurações do WhatsApp clicando no ícone de três pontinhos (⋮) na tela inicial.

do WhatsApp clicando no ícone de três pontinhos (⋮) na tela inicial. Toque no ícone de adição (+) ao lado da sua foto de perfil.

ao lado da sua foto de perfil. Selecione a opção “Adicionar conta” .

. Clique em “Concordar e continuar” e insira o número do segundo chip.

e insira o número do segundo chip. Confirme o número e insira o código de verificação enviado por SMS.

Caso deseje recuperar mensagens antigas, o WhatsApp pedirá permissão para buscar backups na sua conta do Google. Escolha entre “Conceder permissão” ou “Pular”.

Como configurar duas contas no iPhone com WhatsApp Business?

Embora o iPhone não permita o uso de dois chips, é possível manter uma conta pessoal no WhatsApp comum e outra profissional usando o WhatsApp Business. Siga as instruções:

Baixe o aplicativo WhatsApp Business na App Store.

na App Store. Aceite os termos clicando em “Concordar e continuar” .

. Escolha a opção “Usar outro número” .

. Confirme o número e insira o código de verificação enviado por SMS.

O aplicativo pode oferecer a opção de restaurar conversas a partir de backups no iCloud. Se preferir, toque em “Conceder permissão” para restaurar ou “Pular restauração” para iniciar sem os dados antigos.

Vantagens de usar duas contas no WhatsApp

Ter duas contas em um único celular oferece:

Separação de conversas : Ideal para quem quer manter as mensagens pessoais e profissionais organizadas.

: Ideal para quem quer manter as mensagens pessoais e profissionais organizadas. Gerenciamento facilitado : Especialmente útil para quem lida com um grande volume de interações diárias.

: Especialmente útil para quem lida com um grande volume de interações diárias. Praticidade: Não é necessário usar aplicativos de terceiros ou outro dispositivo.

WhatsApp permite mudar de voz via Meta AI

Além das diversas funcionalidades que já conhecemos no WhatsApp, uma novidade recente promete tornar as interações ainda mais interessantes.

Agora, o Meta AI, a ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela Meta, que funciona de forma semelhante ao ChatGPT e Gemini, já está disponível no aplicativo, inclusive no Brasil.

O Meta AI, que também pode ser acessado no Instagram, Facebook e Messenger, se posiciona como um assistente virtual de inteligência artificial generativa, permitindo interações avançadas por meio de chat.

Com o Meta AI, os usuários podem não apenas fazer perguntas e receber respostas naturais, mas também solicitar a geração de imagens diretamente na conversa.

Além disso, a ferramenta traz uma funcionalidade extra que amplia as possibilidades de uso: comandos por áudio.

Ao ativar a permissão para o WhatsApp acessar o microfone, o usuário pode enviar mensagens de voz e receber respostas faladas ou escritas, dependendo da sua preferência. Contudo, vale destacar que o recurso de áudio ainda não está disponível para todos.

Escolha da voz e personalização

Durante o Meta Connect 2024, a conferência anual da empresa realizada em setembro, a Meta anunciou mais uma evolução para o Meta AI: a possibilidade de interação por voz com escolhas personalizáveis.

Agora, o usuário pode optar por usar uma voz padrão ou escolher entre vozes famosas, como a da atriz Kristen Bell.

Em uma demonstração feita por Mark Zuckerberg, a IA mostrou uma capacidade impressionante de compreender o fluxo de pensamento do usuário, proporcionando uma experiência de conversa natural e fluida.

Mais recentemente, o WhatsApp começou a testar, em uma versão beta para Android lançada em agosto, a opção de personalizar ainda mais a interação com o Meta AI.

Além de escolher entre vozes masculinas, femininas ou até mais robóticas, os usuários poderão configurar se desejam continuar recebendo respostas em texto mesmo quando utilizarem o recurso de voz.

Com essas novidades, o Meta AI se consolida como uma ferramenta cada vez mais integrada ao cotidiano, expandindo as possibilidades de interação no WhatsApp e outros aplicativos da Meta.

Apesar de alguns recursos ainda estarem em fase de testes ou restritos a grupos específicos, é claro que a inteligência artificial está moldando o futuro da comunicação digital.