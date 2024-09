Pix de R$ 1.412 do abono salarial já está disponível para trabalhadores

Os trabalhadores nascidos entre novembro e dezembro já podem sacar o abono salarial do PIS, que chega a R$ 1.412. Esse benefício, referente ao ano-base de 2022, estará disponível até o dia 27 de dezembro de 2024.

Com a nova unificação do calendário de pagamento, o processo ficou mais simples. Agora, os trabalhadores recebem de acordo com o mês de nascimento, diferentemente do antigo método, que utilizava o número de inscrição no PIS para definir as datas.

A novidade tem ajudado a tornar o saque do abono salarial mais fácil e acessível, especialmente para quem precisa desse dinheiro extra neste final de ano.

Com a simplificação do processo, muitos brasileiros podem planejar melhor o uso desse benefício, seja para quitar dívidas, fazer compras ou até guardar para emergências.

Agora sim! Chegou a hora de sacar o seu abono salarial e garantir o tão esperado alívio no mês. Veja o que precisa saber – foto: noticiadamanha.com.br.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep?

Para garantir o recebimento do abono salarial, é preciso atender a alguns critérios essenciais. O benefício é destinado a trabalhadores que tenham carteira assinada e servidores públicos que se encaixam em regras específicas.

Entre as principais exigências, está o fato de que o trabalhador deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais durante o ano-base de 2022.

Além disso, é importante lembrar que empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física não têm direito ao benefício, já que não se enquadram nas regras estabelecidas pelo programa.

Outro ponto essencial é que o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) há, pelo menos, cinco anos. Isso significa que o tempo de registro é um fator fundamental para garantir a elegibilidade.

Além disso, é preciso ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não durante o ano-base.

Vale ressaltar que o empregador também precisa contribuir para o PIS ou Pasep para que o trabalhador possa receber o benefício. Sem essa contribuição, o empregado pode perder o direito ao abono salarial.

Veja também:

Como consultar o abono salarial?

Para quem deseja saber se tem direito ao abono salarial ou para verificar o valor a ser recebido, a consulta pode ser realizada de forma simples pela Carteira de Trabalho Digital. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS, e permite que o trabalhador acompanhe todas as informações sobre o benefício diretamente pelo celular.

A consulta já está liberada desde o início de fevereiro de 2024. Nela, o trabalhador pode verificar se os dados estão corretamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial. Isso é essencial para garantir que todas as informações sobre o trabalho formal do empregado estejam atualizadas, evitando problemas na hora de receber o benefício.

Se houver qualquer erro ou divergência nas informações, é fundamental entrar em contato com o empregador para que ele faça as correções necessárias no sistema. Dessa forma, o trabalhador evita surpresas indesejadas e garante o recebimento do abono salarial.

Calendário de pagamento do PIS em 2024

O calendário de pagamento do PIS para 2024 foi unificado e está organizado conforme o mês de nascimento do trabalhador. Esse novo formato facilita o planejamento, já que cada pessoa sabe exatamente a partir de quando poderá sacar o benefício.

Confira as datas de pagamento do PIS de acordo com o mês de nascimento:

Nascidos em janeiro : pagamento a partir de 15 de fevereiro de 2024;

: pagamento a partir de 15 de fevereiro de 2024; Nascidos em fevereiro : pagamento a partir de 15 de março de 2024;

: pagamento a partir de 15 de março de 2024; Nascidos em março e abril : pagamento a partir de 15 de abril de 2024;

: pagamento a partir de 15 de abril de 2024; Nascidos em maio e junho : pagamento a partir de 15 de maio de 2024;

: pagamento a partir de 15 de maio de 2024; Nascidos em julho e agosto : pagamento a partir de 17 de junho de 2024;

: pagamento a partir de 17 de junho de 2024; Nascidos em setembro e outubro : pagamento a partir de 15 de julho de 2024;

: pagamento a partir de 15 de julho de 2024; Nascidos em novembro e dezembro: pagamento a partir de 15 de agosto de 2024.

Como receber o abono salarial?

A forma de pagamento do abono salarial também foi facilitada. Os valores podem ser recebidos diretamente por meio de transferências via Pix, o que torna o processo ainda mais ágil e prático.

Para quem ainda não utiliza Pix, o saque também pode ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

É importante ficar atento às datas de pagamento e verificar, regularmente, a conta bancária informada para o recebimento do benefício. Se houver qualquer problema com o depósito, o trabalhador deve entrar em contato diretamente com a Caixa Econômica Federal para solucionar a questão o mais rápido possível.

O abono salarial de até R$ 1.412 é um direito importante para milhões de trabalhadores brasileiros. Com o calendário unificado e a possibilidade de receber via Pix, o processo está mais simples e acessível. Se você atende aos critérios, não deixe de conferir se tem direito e de realizar a consulta na Carteira de Trabalho Digital.

O benefício pode fazer a diferença no seu orçamento, ajudando a aliviar as finanças pessoais e familiares. Fique atento às datas e garanta seu abono salarial dentro do prazo!