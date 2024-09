INSS libera calendário de pagamentos do Auxílio-Doença para setembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente ao mês de setembro. Segurados que recebem benefícios como auxílio-doença, aposentadorias, pensões e outros auxílios temporários já podem consultar as datas de recebimento.

O escalonamento dos pagamentos segue um cronograma previamente definido, levando em consideração o penúltimo dígito do número do benefício (NB).

Fique por dentro do auxílio-doença do INSS, especialmente a respeito do calendário de pagamentos para o mês de setembro – foto: noticiadamanha.com.br.

Dois Cronogramas para Pagamento

O INSS mantém dois cronogramas de pagamento, um voltado para segurados que recebem até um salário mínimo e outro para aqueles que recebem valores acima do piso nacional.

O sistema de escalonamento ajuda a organizar os pagamentos de forma eficaz, evitando sobrecargas no sistema bancário e garantindo que os valores sejam depositados conforme a ordem estabelecida.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começam no dia 24 de setembro e seguem até o início de outubro. Já os segurados que ganham mais de um salário mínimo começam a receber a partir de 1º de outubro.

Consulta ao Extrato de Pagamento do INSS

Os beneficiários podem acompanhar de perto seus pagamentos. A consulta ao extrato de pagamento atualizado estará disponível na mesma semana em que os depósitos começarem.

Para acessar essas informações, basta utilizar o portal ou aplicativo Meu INSS, clicando na opção “Extrato de Pagamento”. Essas ferramentas facilitam o controle financeiro dos segurados e evitam surpresas na hora de conferir o valor e a data exata do recebimento.

Além disso, é importante lembrar que o extrato contém informações detalhadas sobre o valor do benefício, descontos e eventuais ajustes, sendo uma ferramenta essencial para o planejamento financeiro de quem depende desses recursos.

Revisão dos Benefícios Temporários do INSS

Outro ponto importante é que o INSS está realizando uma revisão em benefícios temporários, como o auxílio-doença. Essa revisão faz parte de um processo contínuo de fiscalização e ajuste, com o objetivo de garantir que os beneficiários estejam em conformidade com as regras de concessão dos auxílios.

Cerca de 45 mil segurados tiveram seus pagamentos cancelados devido a irregularidades, como a omissão de novos vínculos empregatícios durante o período de recebimento do benefício.

Essas revisões são necessárias para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma justa e correta, beneficiando apenas aqueles que realmente necessitam.

Revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O INSS também está realizando uma revisão cadastral dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Essa revisão visa garantir que todos os beneficiários estejam com seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), exigência essencial para continuar recebendo o benefício.

Aqueles que não estão inscritos no CadÚnico ou não atualizaram seus dados nos últimos dois anos devem regularizar a situação junto ao CRAS ou ao Centro de Atendimento CadÚnico. A atualização cadastral é fundamental para evitar o bloqueio ou suspensão dos pagamentos, garantindo que os recursos continuem sendo depositados regularmente.

Veja também:

Ferramenta de Consulta de Revisão

O INSS disponibilizou uma ferramenta online para facilitar a consulta da revisão de benefícios. O serviço está acessível diretamente na página inicial do sistema Meu INSS. Com essa ferramenta, basta inserir o número do CPF para verificar se o seu benefício está sendo revisado.

Essa plataforma será atualizada constantemente, permitindo que os segurados acompanhem o status da revisão e se mantenham informados sobre possíveis ajustes nos pagamentos. A consulta regular é recomendada, principalmente para quem já recebeu notificações sobre a revisão cadastral.

Calendário de Pagamentos de Setembro

Os pagamentos referentes ao mês de setembro de 2024 começarão a ser efetuados a partir de 24 de setembro. Esse calendário contempla não apenas aposentados e pensionistas, mas também beneficiários de auxílios temporários, como o auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e o salário-maternidade. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também está incluído nesse cronograma.

Os pagamentos seguirão o esquema de escalonamento determinado pelo penúltimo dígito do NB (Número do Benefício). Para mais informações ou em caso de dúvidas, o INSS oferece atendimento via Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, com serviços automáticos funcionando 24 horas.

Calendário INSS Setembro 2024

Para Quem Recebe um Salário Mínimo:

Penúltimo Dígito 1 : 24 de setembro

: 24 de setembro Penúltimo Dígito 2 : 25 de setembro

: 25 de setembro Penúltimo Dígito 3 : 26 de setembro

: 26 de setembro Penúltimo Dígito 4 : 27 de setembro

: 27 de setembro Penúltimo Dígito 5 : 30 de setembro

: 30 de setembro Penúltimo Dígito 6 : 1º de outubro

: 1º de outubro Penúltimo Dígito 7 : 2 de outubro

: 2 de outubro Penúltimo Dígito 8 : 3 de outubro

: 3 de outubro Penúltimo Dígito 9 : 4 de outubro

: 4 de outubro Penúltimo Dígito 0: 7 de outubro

Para Quem Recebe Acima do Salário Mínimo:

Penúltimo Dígito 1 ou 6 : 1º de outubro

: 1º de outubro Penúltimo Dígito 2 ou 7 : 2 de outubro

: 2 de outubro Penúltimo Dígito 3 ou 8 : 3 de outubro

: 3 de outubro Penúltimo Dígito 4 ou 9 : 4 de outubro

: 4 de outubro Penúltimo Dígito 5 ou 0: 7 de outubro

Fique sempre atento ao calendário e faça a consulta regular para garantir que você receba seu benefício dentro do prazo correto.