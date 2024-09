Carteira de Trabalho Digital: como acessar, baixar e aproveitar os benefícios

A Carteira de Trabalho Digital revolucionou o acesso às informações profissionais dos trabalhadores brasileiros, trazendo praticidade e segurança.

Com este aplicativo, não é mais necessário carregar a versão física do documento, aguardar emissões ou depender de terceiros para verificar dados sobre contratos e benefícios

Se você ainda não utiliza esse recurso, vale a pena conhecer mais sobre suas funcionalidades, como acessar, baixar e tirar o melhor proveito da ferramenta.

Para que serve e como emitir sua carteira de trabalho digital hoje, pelo próprio celular. Entenda quais são as vantagens disso – foto: noticiadamanha.com.br.

O que é a Carteira de Trabalho Digital?

A Carteira de Trabalho Digital é uma versão eletrônica da tradicional carteira de trabalho física. Ela foi criada para facilitar o acesso às informações trabalhistas, unindo em um só lugar dados importantes sobre contratos, histórico profissional, benefícios como seguro-desemprego e abono salarial (PIS/PASEP), entre outros.

Lançada em 2019 pelo Governo Federal, essa ferramenta já é amplamente utilizada e considerada essencial para modernizar o acompanhamento da vida profissional dos brasileiros.

Com ela, é possível consultar todas essas informações diretamente do celular, sem precisar carregar o documento físico. Além disso, o aplicativo tende a se expandir em breve, oferecendo novos serviços financeiros, como o empréstimo consignado privado.

Como funciona a Carteira de Trabalho Digital?

A Carteira de Trabalho Digital é um aplicativo oficial do Governo Federal, desenvolvido pela Dataprev. Ele funciona como um documento digital que armazena e organiza todas as informações trabalhistas de uma pessoa. Entre os dados disponíveis, estão:

Histórico de experiências profissionais;

Contratos de trabalho firmados;

Informações sobre benefícios, como seguro-desemprego e abono salarial;

Dados do PIS/PASEP.

Todas essas informações são extraídas do banco de dados do portal Gov.br, vinculado ao CPF do trabalhador. Com isso, não é necessário ter a versão física da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), já que todos os dados podem ser consultados diretamente pelo celular.

Veja também: Ministro do Trabalho dá a “pior notícia” para os trabalhadores com FGTS?

Como baixar a Carteira de Trabalho Digital?

Baixar o aplicativo é bastante simples e rápido. O app está disponível tanto para Android quanto para iOS. Siga o passo a passo abaixo para começar a usar:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Play Store para Android ou App Store para iOS); Pesquise por “Carteira de Trabalho Digital”; Baixe o aplicativo oficial, desenvolvido por “Serviços e Informações do Brasil”; Após a instalação, basta seguir as instruções na tela para criar sua conta.

Vale ressaltar que o app é vinculado ao sistema Gov.br, o que significa que, para acessá-lo, é necessário ter uma conta nesse portal. Caso você ainda não tenha uma, será solicitado o cadastro com seu CPF.

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Após instalar o aplicativo, siga este simples passo a passo para acessá-lo:

Abra o app e insira seu CPF; Insira a senha cadastrada no Gov.br e clique em “entrar”; Caso seja seu primeiro acesso, será necessário autorizar o uso de dados pessoais.

Pronto! Você já pode visualizar suas informações de trabalho diretamente pelo aplicativo.

Veja também: Banco digital via WhatsApp já trabalhou mais de R$ 130 milhões: conheça a Magie

Como recuperar a senha da Carteira de Trabalho Digital?

Esqueceu a senha? Não se preocupe, o processo de recuperação é fácil. Veja como proceder:

Abra o aplicativo e insira seu CPF; Clique em “Esqueci minha senha”; Escolha a forma de recuperação que preferir, como reconhecimento facial (caso já tenha feito biometria) ou outras opções oferecidas pelo sistema Gov.br.

Após seguir esses passos, você poderá criar uma nova senha e acessar normalmente.

O número da Carteira de Trabalho Digital

Na versão digital, o número da Carteira de Trabalho é substituído pelo CPF do trabalhador. Dessa forma, não há mais necessidade de consultar o antigo número de série da CTPS física. Para visualizar todas as suas informações, basta abrir o aplicativo e observar os dados logo abaixo do seu nome.

Como consultar dados na Carteira de Trabalho Digital?

Você pode consultar os dados de sua vida profissional tanto pelo app Carteira de Trabalho Digital quanto pelo Portal Emprega Brasil. Ao acessar, é possível verificar contratos de trabalho, alterações salariais, mudanças de cargos e muito mais.

Além disso, é possível consultar informações sobre benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego e o abono salarial (PIS/PASEP). Tudo isso diretamente do seu celular ou computador, de forma simples e rápida.

E a Carteira de Trabalho física?

Apesar da modernização, a Carteira de Trabalho física não perdeu sua validade. Ela ainda pode ser necessária, especialmente para comprovar vínculos empregatícios antigos que ainda não foram digitalizados. Por isso, é importante guardar o documento físico, mesmo que a versão digital facilite o acesso às informações.