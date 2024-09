WhatsApp: 9 ajustes necessários para melhorar sua experiência e segurança

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no Brasil, e apesar de sua popularidade, muitos usuários ainda não aproveitam ao máximo os recursos disponíveis. Além de melhorar a usabilidade do mensageiro, algumas configurações podem garantir maior privacidade e segurança, evitando, por exemplo, golpes que têm se tornado frequentes na plataforma.

Aqui estão nove ajustes essenciais que você deveria considerar para aprimorar sua experiência no WhatsApp, garantindo maior controle sobre suas conversas e dados pessoais.

Você quer utilizar melhor o seu WhatsApp? Saiba que existem algumas configurações necessários para mudar hoje mesmo – foto: noticiadamanha.com.br.

1. Desativar o download automático de mídias

Quem participa de muitos grupos no WhatsApp sabe como o armazenamento do celular pode encher rapidamente com fotos e vídeos que nem sempre são relevantes. Para evitar que isso aconteça, uma solução simples é desativar o download automático de mídias.

Basta acessar as configurações do aplicativo, ir em “Armazenamento e dados” e selecionar a opção “Nunca” nas abas de fotos, vídeos e documentos. Dessa forma, você só fará o download de arquivos quando decidir.

2. Ativar o backup automático de WhatsApp

Um dos maiores medos de quem usa o WhatsApp diariamente é perder as conversas importantes, seja por um problema no celular ou até por roubo. Ativar o backup automático pode salvar você desse inconveniente. Vá até as configurações de “Conversas” e escolha “Backup de conversas”.

Lá, você pode definir a frequência do backup, seja diário, semanal ou mensal. Isso garante que suas conversas estejam sempre salvas e possam ser recuperadas facilmente.

3. Tornar a foto de perfil visível apenas para contatos

Infelizmente, o golpe de clonagem de WhatsApp ainda é comum, e uma das formas de proteção é controlar quem pode ver sua foto de perfil. Acesse as configurações de “Privacidade”, vá até “Foto de perfil” e selecione a opção “Meus contatos”.

Assim, somente pessoas que você adicionou poderão ver sua foto, dificultando a ação de golpistas que tentam se passar por você para aplicar fraudes.

4. Desativar o “Visto por Último” e o “Online” no WhatsApp

Se você deseja mais privacidade ao usar o WhatsApp, uma boa opção é desativar os indicativos “Visto por último” e “Online”.

Com essa função, seus contatos não saberão quando você esteve ativo no app ou qual foi a última vez que visualizou uma mensagem. Para ativar, vá até as configurações de “Privacidade” e selecione “Ninguém” nas opções de “Visto por último” e “Online”.

Você precisa saber disso hoje:

5. Proteger o endereço de IP em ligações

Quando você faz uma chamada pelo WhatsApp, existe o risco de expor seu endereço de IP, o que pode comprometer sua privacidade e segurança.

Uma maneira de proteger essa informação é ativar a função de “Proteger endereço IP nas ligações”. Acesse as configurações de “Privacidade” e ative essa opção em “Configurações avançadas”.

6. Personalizar as notificações do WhatsApp

Se você é daqueles que gosta de personalizar cada detalhe do celular, o WhatsApp oferece várias opções para customizar as notificações.

Você pode escolher sons diferentes para alertas de grupos, conversas individuais ou até mesmo desativar a pré-visualização das mensagens que aparecem no topo da tela. Basta acessar a aba de “Notificações” nas configurações e ajustar de acordo com suas preferências.

7. Enviar fotos em HD

A qualidade das fotos enviadas pelo WhatsApp nem sempre foi a melhor, mas isso mudou recentemente. Agora, é possível enviar fotos em alta definição (HD) sem perder qualidade.

Ao enviar uma imagem, basta clicar no ícone “HD” no canto superior direito da tela e escolher a opção de “Qualidade em alta definição”. Essa função é ideal para quem não quer perder detalhes em fotos importantes.

8. Trancar conversas com senha

Quer proteger suas conversas mais pessoais? O WhatsApp permite que você tranque chats específicos com senha. Para ativar essa função, basta pressionar a conversa que deseja trancar por alguns segundos, selecionar a opção “Trancar conversa” e definir uma senha.

A partir de então, a conversa ficará em uma aba separada e só poderá ser acessada após digitar a senha.

9. Ativar a verificação em duas etapas

A verificação em duas etapas é uma das formas mais eficazes de proteger sua conta contra invasões. Com esse recurso, além de inserir seu número de celular, será necessário digitar um código de confirmação sempre que você fizer login em um novo dispositivo.

Para ativar essa camada extra de segurança, vá até as configurações de “Conta”, clique em “Verificação em duas etapas” e siga o passo a passo para configurar.