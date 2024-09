Autorizou o saque-aniversário do FGTS? Cuidado, pois pode perder benefício incrível

O Governo Federal divulgou as datas para o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em 2024. Essa modalidade permite que trabalhadores retirem uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

Mas, cuidado: optar por essa modalidade pode impactar significativamente seus direitos em caso de demissão.

Atenção! Saque-Aniversário do FGTS em 2024 O que você precisa saber e que poucas pessoas se atentam na hora de contratar – foto: noticiadamanha.com.br.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário oferece a possibilidade de retirar uma parcela do saldo do FGTS uma vez por ano. Entretanto, é importante saber que ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

O único valor que ainda poderá ser acessado é a multa rescisória.

Calendário de saque-aniversário para 2024

Aqui está o calendário para o saque-aniversário do FGTS em 2024:

Janeiro: 2 de janeiro a 29 de março

2 de janeiro a 29 de março Fevereiro: 1 de fevereiro a 30 de abril

1 de fevereiro a 30 de abril Março: 1 de março a 31 de maio

1 de março a 31 de maio Abril: 1 de abril a 28 de junho

1 de abril a 28 de junho Maio: 2 de maio a 31 de julho

2 de maio a 31 de julho Junho: 3 de junho a 30 de agosto

3 de junho a 30 de agosto Julho: 1 de julho a 30 de setembro

1 de julho a 30 de setembro Agosto: 1 de agosto a 31 de outubro

1 de agosto a 31 de outubro Setembro: 2 de setembro a 30 de novembro

2 de setembro a 30 de novembro Outubro: 1 de outubro a 29 de dezembro

1 de outubro a 29 de dezembro Novembro: 1 de novembro a 31 de janeiro de 2025

1 de novembro a 31 de janeiro de 2025 Dezembro: 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Mudanças propostas para 2024

Para o próximo ano, estão previstas algumas alterações no saque-aniversário. Entre as principais mudanças estão:

Saque Integral: A proposta é permitir que, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador possa sacar o saldo total do FGTS, além da multa rescisória.

A proposta é permitir que, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador possa sacar o saldo total do FGTS, além da multa rescisória. Paridade de Direitos: Haverá uma tentativa de igualar os direitos entre os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário e aqueles que optam pelo saque-rescisão.

Haverá uma tentativa de igualar os direitos entre os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário e aqueles que optam pelo saque-rescisão. Mais Flexibilidade: Novas opções de planejamento financeiro serão introduzidas para oferecer maior flexibilidade aos trabalhadores.

Essas mudanças visam aumentar a segurança e a flexibilidade para quem opta pelo saque-aniversário, ajustando o benefício às necessidades atuais dos trabalhadores.

Você precisa saber disso agora:

Como realizar o saque-aniversário do FGTS?

Realizar o saque-aniversário do FGTS é um processo simples. Siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal. Faça login com seus dados pessoais e senha. Selecione a opção “Saque-Aniversário”. Verifique o saldo disponível e siga as instruções para completar a transação.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

Vantagens:

Renda Adicional: Permite o recebimento de uma quantia extra anualmente, ajudando a complementar a renda.

Permite o recebimento de uma quantia extra anualmente, ajudando a complementar a renda. Planejamento Financeiro: Facilita a organização das finanças ao longo do ano, com um aporte extra no mês de aniversário.

Facilita a organização das finanças ao longo do ano, com um aporte extra no mês de aniversário. Maior Liquidez: Oferece acesso a parte do FGTS sem a necessidade de demissão.

Desvantagens:

Sem Saldo Integral: Em caso de demissão sem justa causa, o saque do saldo total não será permitido, o que pode ser um problema em situações emergenciais.

Em caso de demissão sem justa causa, o saque do saldo total não será permitido, o que pode ser um problema em situações emergenciais. Redução de Reservas: O montante disponível para emergências é reduzido, o que pode afetar sua segurança financeira.

Antes de optar pelo saque-aniversário, é essencial avaliar sua situação financeira e a estabilidade do seu emprego.

Embora ofereça vantagens como uma renda adicional e maior liquidez, também apresenta desvantagens significativas, como a redução do saldo disponível em caso de necessidade urgente. Reflita sobre suas necessidades e escolha a opção que melhor se adequa à sua realidade financeira.