Estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil: saiba como se candidatar

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu vagas de estágio para estudantes universitários, oferecendo uma oportunidade única para quem deseja adquirir experiência profissional ainda durante o curso.

Além de permitir o desenvolvimento de habilidades no mercado de trabalho, as vagas incluem uma bolsa-auxílio que pode variar de R$ 856,68 a R$ 1,3 mil, dependendo da função e do curso do estudante.

Diversas áreas de atuação

As vagas abrangem uma ampla gama de áreas. Estudantes de comunicação, ciências contábeis, pedagogia, administração, e até mesmo setores técnicos, como elétrica-eletrônica, podem se candidatar.

Essa diversidade de opções permite que estudantes de diferentes perfis e habilidades encontrem uma vaga adequada às suas necessidades profissionais e interesses acadêmicos.

Benefícios e suporte financeiro

Além da experiência prática, os estagiários selecionados recebem uma bolsa-auxílio significativa, que pode chegar a R$ 1,3 mil. Esse valor ajuda a cobrir custos pessoais e acadêmicos, o que é um incentivo importante para muitos estudantes.

A oportunidade de conciliar estudos com estágio remunerado oferece não apenas um alívio financeiro, mas também um diferencial no currículo.

Como se inscrever

O processo de inscrição para essas vagas de estágio é um pouco diferente do usual. Em vez de preencher formulários online, os interessados devem entrar em contato pelo número de telefone (18) 3003-2433.

Através dessa linha, os candidatos podem verificar as vagas disponíveis e se candidatar diretamente. Após a inscrição, o CIEE realiza uma análise criteriosa do perfil de cada estudante, avaliando sua formação acadêmica e experiência.

Desenvolvimento profissional e networking

Os estagiários terão a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais, como trabalho em equipe, comunicação e gestão de tempo, que são altamente valorizadas no mercado.

Além disso, o estágio possibilita a criação de uma rede de contatos profissionais que pode ser determinante para o futuro, seja por meio de indicações ou até mesmo ofertas de emprego.

As vagas estão disponíveis para estudantes de diversos cursos e semestres. Para alunos de comunicação, por exemplo, é necessário estar cursando entre o 1º e o 8º semestre. Já para ciências contábeis, os interessados devem estar entre o 3º e o 8º semestre.

Outro requisito importante é a localização geográfica: as oportunidades são voltadas principalmente para quem reside em Presidente Prudente ou cidades próximas.

Essa é uma excelente chance para os estudantes que buscam ingressar no mercado de trabalho com o apoio de uma bolsa-auxílio, adquirindo experiência e expandindo suas possibilidades futuras.