Banco do Brasil emite alerta importante para clientes de conta-corrente e poupança

O Banco do Brasil emitiu um comunicado oficial para alertar seus clientes sobre uma nova modalidade de golpe que tem atingido muitas pessoas.

Essa fraude, que envolve o uso de softwares de acesso remoto, tem feito vítimas em todo o país, e os clientes precisam estar atentos para não serem os próximos. A seguir, você vai entender como esse golpe funciona e o que fazer para se proteger.

Como funciona o golpe do acesso remoto?

Os criminosos utilizam técnicas de engenharia social para enganar as vítimas. Tudo começa com uma ligação telefônica, na qual o golpista se identifica como funcionário do banco. No caso do Banco do Brasil, o estelionatário afirma que há uma movimentação suspeita na conta da vítima.

A intenção é criar um clima de urgência e preocupação, fazendo com que a pessoa se sinta pressionada a agir rapidamente.

A partir desse momento, o golpista sugere que é necessário fazer uma atualização de segurança na conta bancária. Durante a conversa, ele convence a vítima a instalar um software de acesso remoto, alegando que isso permitirá resolver o problema com agilidade.

Esses programas, que normalmente são utilizados para assistência técnica em computadores à distância, acabam se tornando ferramentas nas mãos dos golpistas para controlar o dispositivo da vítima.

O perigo dos softwares de acesso remoto

Uma vez que o software é instalado, o golpista consegue acessar informações confidenciais da vítima, como senhas, códigos de autenticação e até mesmo realizar transações bancárias sem que a pessoa perceba. Essa técnica é extremamente perigosa porque permite que os criminosos operem como se fossem o próprio usuário, sem levantar suspeitas imediatas.

Além disso, os golpistas muitas vezes fazem com que as vítimas acreditem que estão em contato com um canal legítimo de atendimento, utilizando informações que parecem confiáveis e criando uma narrativa convincente. Essa abordagem aumenta ainda mais a eficácia do golpe.

Você precisa saber:

Como identificar e evitar o golpe

Para evitar cair nesse tipo de golpe, é essencial ficar atento a alguns sinais. Primeiramente, desconfie de ligações inesperadas, especialmente se o interlocutor estiver pressionando para que você tome uma atitude imediata.

Bancos legítimos não solicitam instalação de software para resolver problemas de segurança, nem pedem senhas ou informações sensíveis por telefone ou e-mail.

Outra dica importante é evitar clicar em links suspeitos que você possa receber via mensagem de texto, e-mail ou aplicativos de mensagens.

Esses links podem direcionar a vítima para páginas falsas, projetadas para roubar dados pessoais. Além disso, nunca forneça informações como CPF, senhas ou códigos de autenticação gerados por tokens ou aplicativos de segurança do banco.

O papel do Banco do Brasil na segurança dos clientes

O Banco do Brasil tem investido constantemente em medidas de segurança para proteger seus clientes, mas reforça que a colaboração dos próprios usuários é essencial.

Manter-se informado sobre os tipos de golpes em circulação e adotar boas práticas de segurança digital são passos fundamentais para evitar prejuízos.

No comunicado oficial, o banco também orienta que, em caso de dúvida sobre qualquer contato que pareça suspeito, o cliente deve procurar os canais oficiais de atendimento para confirmar a veracidade das informações.

Nunca confie em números de telefone fornecidos pelo golpista e, se possível, acesse diretamente o aplicativo ou o site oficial do banco.

Dicas de segurança para evitar fraudes

Não instale softwares por solicitação de terceiros: Se alguém solicitar que você instale um programa de acesso remoto, especialmente sem aviso prévio, recuse imediatamente e encerre o contato.

Se alguém solicitar que você instale um programa de acesso remoto, especialmente sem aviso prévio, recuse imediatamente e encerre o contato. Desconfie de ligações urgentes: Golpistas costumam criar um senso de urgência para pressionar suas vítimas. Bancos raramente pedem ações imediatas em situações de segurança.

Golpistas costumam criar um senso de urgência para pressionar suas vítimas. Bancos raramente pedem ações imediatas em situações de segurança. Verifique a autenticidade do contato: Caso receba uma ligação ou mensagem suspeita, entre em contato com seu banco por canais oficiais para confirmar a informação.

Caso receba uma ligação ou mensagem suspeita, entre em contato com seu banco por canais oficiais para confirmar a informação. Nunca compartilhe senhas ou códigos de autenticação: Bancos jamais solicitam essas informações via telefone ou mensagens. Mantenha-as em sigilo.

A segurança digital é uma responsabilidade compartilhada entre bancos e clientes. Por isso, o Banco do Brasil está alertando seus correntistas sobre a nova modalidade de golpe que usa engenharia social e softwares de acesso remoto para roubar informações pessoais e realizar fraudes.

Manter-se vigilante e seguir as dicas de segurança é essencial para proteger suas finanças.

Se você for cliente do Banco do Brasil e receber uma ligação suspeita ou qualquer solicitação incomum, entre imediatamente em contato com os canais oficiais da instituição. Agir com cautela pode evitar grandes transtornos e prejuízos financeiros.