Mansão de R$ 40 milhões de craque do Brasil vai a leilão para pagar dívidas

A mansão de luxo do ex-jogador da Seleção Brasileira, Cafu, localizada em Barueri, São Paulo, será leiloada no dia 16 de setembro de 2024. O imóvel, avaliado em R$ 40 milhões, vai a leilão por conta de uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões. A Justiça rejeitou, na sexta-feira (6), mais uma tentativa de Cafu de suspender o leilão, segundo informações do Uol.

O processo, movido pela Vob Cred Securitizadora, vem se arrastando desde 2018, e o valor milionário da dívida se refere a um empréstimo que o ex-jogador não conseguiu quitar.

O leilão está marcado para as 14h, com uma segunda tentativa prevista para às 15h, caso não haja lances na primeira rodada.

Confira os detalhes do leilão que colocou a venda mansão de craque do futebol brasileiro, ganhador de 2 títulos em copas do mundo – edição nossa.

Primeira e segunda tentativas de leilão

O leilão da mansão terá início com um lance mínimo de R$ 40 milhões, correspondente à avaliação do imóvel. No entanto, se não houver compradores interessados no valor inicial, o imóvel será colocado em uma segunda rodada de lances, com o preço reduzido pela metade, fixando-se em R$ 20 milhões.

Essa redução drástica no valor tem o objetivo de atrair potenciais compradores que podem não estar dispostos a pagar o preço original.

Os advogados de Cafu contestaram o intervalo de apenas uma hora entre as duas tentativas de leilão, alegando que a diferença de valor de R$ 20 milhões em um curto espaço de tempo é prejudicial ao direito de defesa do ex-jogador.

Contudo, a juíza Daniela Nudeliman Guiget Leal, da 1ª Vara Cível de Barueri, rejeitou esse argumento e manteve o cronograma do leilão.

Você precisa saber também:

Defesa de Cafu e decisão judicial

Os advogados de Cafu também pediram o cancelamento imediato do leilão, argumentando que o prazo entre a homologação da dívida e a data do leilão era insuficiente. Segundo a defesa, o ex-jogador não teve tempo hábil para recorrer da decisão e obter uma liminar que pudesse impedir a venda da mansão.

Outro ponto levantado pela defesa foi a alegação de que o imóvel é um bem de família. De acordo com a lei brasileira, bens de família são protegidos e não podem ser tomados para quitação de dívidas.

Cafu afirma que a mansão é sua residência oficial, o que a colocaria sob essa proteção. Apesar disso, a Justiça não acatou o pedido de suspensão do leilão, afirmando que o pagamento da dívida poderia ser garantido com outros bens.

Características da mansão

A luxuosa mansão de Cafu, localizada em uma área nobre de Barueri, possui 2.581 m² distribuídos em quatro andares.

O imóvel conta com seis suítes, piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e até um elevador. Essas características reforçam o alto valor do imóvel, que está avaliado em R$ 40 milhões.

O espaço foi palco de grandes festas e eventos ao longo dos anos, sendo um dos imóveis mais imponentes da região. Cafu, que fez história no futebol mundial, parece estar enfrentando dificuldades financeiras que resultaram na perda de um dos seus bens mais valiosos.

Origem da dívida

A dívida de Cafu, que levou ao leilão da mansão, foi originada de um processo aberto em fevereiro de 2018 pela Vob Cred Securitizadora, empresa que adquiriu o crédito relacionado ao ex-jogador. O valor total da dívida gira em torno de R$ 10 milhões, e, ao longo dos últimos anos, o ex-capitão da Seleção Brasileira tem tentado negociar o pagamento sem perder o imóvel.

Embora Cafu tenha reconhecido a dívida e buscado formas de quitá-la, a empresa credora manteve a cobrança e avançou com o processo judicial, resultando na decisão de leiloar o imóvel. A situação financeira do ex-jogador, que já foi um dos maiores nomes do futebol mundial, tem sido alvo de atenção da mídia nos últimos tempos.

Expectativa para o leilão

Com o leilão marcado para setembro, o futuro da mansão de Cafu está nas mãos dos interessados em arrematar o imóvel de luxo. A primeira tentativa, com o valor integral de R$ 40 milhões, pode não atrair tantos compradores, mas a segunda rodada, com o preço reduzido para R$ 20 milhões, tende a gerar maior interesse.

Para Cafu, a esperança de evitar a perda do imóvel parece estar se esgotando, já que a Justiça não acatou os pedidos de cancelamento do leilão. Com isso, o ex-jogador corre o risco de ver sua residência sendo vendida para sanar uma dívida que se arrasta há anos.

O leilão da mansão de Cafu destaca uma situação delicada enfrentada pelo ex-jogador, que já brilhou nos campos e agora enfrenta dificuldades financeiras. O valor da dívida, a magnitude do imóvel e a tentativa de suspensão do leilão refletem a complexidade do caso. O desfecho, previsto para o dia 16 de setembro, será decisivo para o futuro do ex-capitão da Seleção Brasileira e de sua propriedade em Barueri.