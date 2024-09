Integração! Agora o WhatsApp “controlará” outros apps; entenda

Em breve, os usuários do WhatsApp na União Europeia terão uma novidade significativa: a integração com outros serviços de mensagens.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, anunciou que permitirá o envio de mensagens e chamadas de voz e vídeo usando aplicativos de terceiros, como Telegram, iMessage, Signal e Google Messages.

Essas mudanças fazem parte de uma adaptação às novas regras impostas pela União Europeia, mas ainda não há previsão de quando serão implementadas em outros mercados.

WhatsApp permitirá mensagens e chamadas com outros apps na União Europeia Veja o que muda

O que muda para os usuários do WhatsApp?

A integração com outros aplicativos trará uma série de funcionalidades inéditas para os usuários. Um dos principais benefícios será a possibilidade de receber e enviar mensagens de diferentes serviços dentro da mesma plataforma.

Essa mudança promete simplificar a comunicação, já que será possível agrupar todas as conversas em uma única caixa de entrada ou mantê-las separadas, conforme a preferência do usuário.

Além disso, as notificações serão atualizadas para informar quando os chats de outros serviços estiverem integrados ao WhatsApp. Isso significa que, em breve, será possível vincular suas conversas do Telegram, iMessage, Signal e Google Messages diretamente no aplicativo da Meta.

Os usuários terão mais controle sobre suas interações, podendo personalizar o ambiente de mensagens de acordo com suas necessidades e preferências.

Funcionalidades extras para melhorar a experiência

Com essa mudança, a Meta não está apenas integrando mensagens. O plano vai além, incluindo funcionalidades extras como reações, respostas diretas e a criação de grupos com usuários de diferentes plataformas. Por exemplo, você poderá reagir a mensagens de outros aplicativos diretamente no WhatsApp, facilitando ainda mais as interações.

Outra novidade prevista é o suporte para chamadas de voz e vídeo de terceiros, o que deve ocorrer até 2027. Essa integração ampliará ainda mais a capacidade de comunicação dos usuários, tornando o WhatsApp um verdadeiro centro de trocas entre diferentes plataformas.

Grupos mistos, contendo pessoas que utilizam diferentes aplicativos, também serão possíveis a partir de 2025, proporcionando uma interação mais fluida entre usuários de serviços variados.

Por que a Meta foi obrigada a fazer essas mudanças?

Essas atualizações no WhatsApp são resultado direto das exigências do Digital Markets Act (DMA), uma nova regulamentação da União Europeia que visa aumentar a concorrência e reduzir o poder de grandes empresas de tecnologia.

A Meta, como uma das maiores empresas do setor, foi obrigada a seguir essas novas regras, que exigem a interoperabilidade entre diferentes serviços de comunicação.

O objetivo do DMA é impedir o monopólio de grandes plataformas e garantir que os usuários tenham mais liberdade para escolher como se comunicam, sem ficarem presos a um único aplicativo.

A mudança também visa promover a inovação, incentivando a criação de novos serviços que possam se integrar às plataformas já existentes. Esse é um grande passo para aumentar a diversidade de opções no mercado digital europeu.

Quando as mudanças entram em vigor?

As mudanças começarão a ser implementadas inicialmente para os usuários da União Europeia, mas a previsão de lançamento total ainda está em andamento.

Enquanto as primeiras funcionalidades já estão em fase de testes beta, a Meta planeja finalizar a integração com mensagens de terceiros até 2025. O suporte para chamadas de voz e vídeo de outros serviços virá mais tarde, com previsão de lançamento em 2027.

É importante ressaltar que essas mudanças são obrigatórias apenas dentro da União Europeia, em função da legislação local. Fora desse bloco, a Meta ainda não deu sinais de que pretende implementar as mesmas integrações em mercados como o Brasil, Estados Unidos ou outros países.

Ou seja, por enquanto, essa facilidade estará restrita ao território europeu.

A integração do WhatsApp com outros aplicativos de mensagens promete facilitar bastante o dia a dia dos usuários, unificando várias plataformas de comunicação em um só lugar.

Essa mudança representa um avanço significativo na maneira como nos conectamos digitalmente, especialmente para quem utiliza diferentes serviços para falar com amigos, familiares ou colegas de trabalho.

No entanto, a adoção dessa nova funcionalidade pode variar de acordo com a demanda dos usuários e a aceitação das mudanças no mercado europeu.

Como a Meta ainda não anunciou uma expansão global desse recurso, resta aos usuários de outros países aguardarem por possíveis atualizações no futuro. Mesmo assim, o Digital Markets Act está sendo observado de perto por outros governos, o que pode inspirar regulamentações semelhantes em outras regiões.