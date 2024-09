Curso gratuito pelo WhatsApp oferece “profissão” aos jovens

O Coletivo Online lançou um curso gratuito e online para jovens, focado em habilidades essenciais para o mercado de trabalho. A capacitação, oferecida pelo WhatsApp, é destinada a jovens de 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários-mínimos, e que tenham completado ou estejam concluindo o Ensino Médio. As inscrições estão abertas no site oficial da instituição.

O curso é estruturado em 11 videoaulas enviadas diretamente pelo WhatsApp, permitindo acesso fácil e flexível. Durante as cinco semanas de capacitação, os participantes aprenderão a criar currículos eficazes e a gerenciar finanças pessoais.

Curso gratuito pelo WhatsApp é voltado para os jovens e pode ser uma luz no caminho profissional deles; entenda melhor – foto: noticiadamanha.com.br.

O verdadeiro objetivo do projeto

O objetivo é preparar os jovens para o primeiro emprego e melhorar suas perspectivas profissionais.

Ao final do curso, cada participante receberá um certificado de conclusão, que pode ser adicionado ao currículo, e terá acesso a uma comunidade de vagas, conectando-os a mais de 400 empregadores parceiros.

A capacitação inclui um banco de vagas específico para jovens, facilitando a inserção no mercado de trabalho.

Parcerias para o curso pelo WhatsApp: só nome grande

O Instituto Coca-Cola Brasil, em colaboração com a Solar Coca-Cola, oferece este curso como parte da Plataforma Coletivo Jovem.

Desde sua criação em 2009, a Plataforma já capacitou mais de 200 mil jovens e atingiu mais de 2 mil municípios brasileiros. Mais de 60 mil beneficiados conseguiram acesso ao mercado de trabalho, evidenciando o impacto positivo da iniciativa.

Você precisa saber disso:

O Coletivo Online visa melhorar a empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo treinamento prático e oportunidades reais no mercado de trabalho.

A parceria com grandes instituições reforça o compromisso com a inclusão e o desenvolvimento profissional dos participantes.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar o site do Coletivo Online. A capacitação oferece uma chance valiosa para jovens que buscam iniciar suas carreiras com uma base sólida de conhecimentos e habilidades práticas.