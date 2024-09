Novo benefício do Nubank: pacotão de internet para usar de graça hoje

O Nubank, atualmente o quarto maior banco do Brasil, expandiu suas ofertas com um benefício inovador: 10GB de internet gratuita para clientes do cartão Nubank Ultravioleta.

Esse pacote visa facilitar a vida de brasileiros que viajam ao exterior ou que frequentemente precisam de uma conexão estável e confiável. A promoção é um reflexo das diversas vantagens oferecidas pela fintech, que já conta com mais de 92 milhões de clientes no país.

Chegou a hora de contar com um novo benefício na sua conta Nubank, mas apenas para os clientes que tiverem opção desbloqueada; veja mais sobre – foto: noticiadamanha.com.br.

Benefício exclusivo para clientes do cartão Nubank

A oferta de internet gratuita é uma exclusividade para os portadores do cartão Nubank Ultravioleta, uma das modalidades mais sofisticadas da fintech. Esta oferta não está disponível para todos os clientes, sendo uma vantagem adicional para quem possui o cartão de maior status da empresa.

A promoção visa garantir que os clientes que viajam para o exterior mantenham a comunicação e o acesso às redes sociais sem incorrer em custos adicionais.

Internet gratuita: como funciona?

O benefício de 10GB de internet é disponibilizado através de um chip virtual, conhecido como eSIM. O eSIM é uma solução moderna que elimina a necessidade de um chip físico, tornando a conexão mais prática e segura.

Para ativar o eSIM, os clientes devem seguir um procedimento simples através do aplicativo Nubank.

Passo a passo para ativação do eSIM

Para aproveitar a internet gratuita de 10GB, os clientes precisam realizar os seguintes passos:

Acesso ao Aplicativo: Abra o aplicativo Nubank e vá até a seção “Benefícios Ultravioleta”. Escolha do Benefício: Clique na opção “Viajar com internet gratuita”. Seleção do Modelo do Celular: Escolha o modelo do seu celular a partir das opções fornecidas. Ativação do eSIM: Siga as instruções para ativar o eSIM. Após a conclusão, você receberá um e-mail com detalhes sobre a instalação do chip virtual.

A ativação do eSIM pode variar de acordo com o tipo de dispositivo, como iPhone, Samsung ou aparelhos Android. O aplicativo fornecerá orientações específicas para cada modelo.

Veja ainda hoje tudo isso:

Expansão do crédito Nubank fora do Brasil?

Além do benefício de internet, o cartão Nubank Ultravioleta oferece crédito internacional ampliado para mais de 130 países. Esta expansão é um grande avanço para clientes que viajam frequentemente e precisam de uma conexão de internet estável sem enfrentar surpresas desagradáveis na fatura.

A possibilidade de usar o cartão em diversas localidades ao redor do mundo torna a experiência de viagem muito mais conveniente e sem preocupações com custos adicionais.

A Visão de Especialistas

Laura Alvarenga, especialista em fintechs, destaca que o Nubank está se destacando no mercado por suas inovações e benefícios exclusivos.

Ela observa que a oferta de internet gratuita é um diferencial significativo para os clientes que buscam manter sua conectividade global sem custos extras. “O Nubank está não apenas oferecendo serviços financeiros, mas também criando soluções que facilitam a vida cotidiana dos seus clientes”, afirma Alvarenga.

O que esperar dos benefícios bancários

A introdução deste benefício é uma das várias iniciativas do Nubank para agregar valor aos seus produtos e serviços.

A fintech continua a explorar novas formas de atender às necessidades de seus clientes, adaptando-se às tendências tecnológicas e às demandas do mercado global.

Para usufruir do benefício de internet gratuita, os clientes devem garantir que possuem o cartão Nubank Ultravioleta e seguir o processo descrito acima.

É importante que os usuários estejam atentos às orientações recebidas por e-mail para garantir uma ativação sem problemas do eSIM.

O Nubank se destaca por suas inovações e pela oferta de benefícios que atendem às necessidades dos clientes em um mercado globalizado.

A oferta de 10GB de internet gratuita para clientes do cartão Nubank Ultravioleta é um exemplo claro de como a fintech busca agregar valor e proporcionar experiências superiores aos seus usuários.

A promoção não apenas facilita a vida dos viajantes, mas também reforça o compromisso da empresa com a satisfação e o bem-estar de seus clientes.

Para mais informações sobre como obter e ativar o benefício de internet gratuita, os clientes devem consultar o aplicativo Nubank e seguir as instruções fornecidas. Com esta iniciativa, o Nubank continua a fortalecer sua posição no mercado e a oferecer soluções inovadoras para seus clientes.