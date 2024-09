Ficaram para trás! iPhones desta lista vão perder o WhatsApp muito em breve

Alguns iPhones perderão acesso ao WhatsApp em breve. Veja quais modelos serão afetados e como se preparar para a mudança.

Usuários de iPhones devem ficar atentos, pois o WhatsApp está implementando mudanças que vão impactar o funcionamento do aplicativo. A partir de setembro de 2024, novas diretrizes de compatibilidade serão adotadas, e isso significa que o aplicativo deixará de ser suportado em alguns dispositivos.

Com essas mudanças, o WhatsApp exigirá que os dispositivos rodem o iOS 12 ou superior para continuar funcionando corretamente. Aqueles que possuem iPhones e que não podem ser atualizados para essa versão correm o risco de perder o acesso ao aplicativo.

Se você possui um iPhone que não é compatível com o iOS 12, é importante estar preparado para essas mudanças. A seguir, vamos detalhar quais modelos serão afetados e o que você pode fazer para evitar perder o WhatsApp.

A nova atualização do WhatsApp trará impactos para iPhones antigos. Confira como evitar perder o acesso ao aplicativo em dispositivos desatualizados.

Quais modelos de iPhone vão perder o WhatsApp?

A atualização do WhatsApp visa garantir que o aplicativo continue rodando com segurança e eficiência, o que requer uma versão mais recente do iOS.

Abaixo, listamos os modelos de iPhone que não suportam o iOS 12 e que perderão o acesso ao WhatsApp:

iPhone (1ª geração)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5c

Se você usa um desses modelos, não será mais possível utilizar o WhatsApp após as atualizações de setembro. Por isso, é importante considerar as opções disponíveis, como a compra de um modelo mais recente ou o uso de outros dispositivos compatíveis com as versões atuais do iOS.

Como atualizar o iOS do seu iPhone?

Para quem possui um iPhone compatível com o iOS 12 ou superior, atualizar o sistema pode garantir o funcionamento contínuo do WhatsApp. Veja como fazer isso:

Abra o aplicativo Configurações no seu iPhone.

no seu iPhone. Vá em Geral e, em seguida, selecione Atualização de Software .

e, em seguida, selecione . Caso uma nova versão esteja disponível, clique em Baixar e Instalar .

. Após o download, selecione Instalar Agora.

Se o seu iPhone for compatível com as atualizações, esse procedimento permitirá que você continue usando o WhatsApp sem interrupções.

Por que manter o iOS atualizado é tão importante?

Atualizar o iOS não é apenas uma questão de compatibilidade com o WhatsApp. Manter o sistema operacional atualizado oferece diversas vantagens:

Segurança : Novas versões do iOS incluem correções de vulnerabilidades que protegem o seu dispositivo contra ataques.

: Novas versões do iOS incluem correções de vulnerabilidades que protegem o seu dispositivo contra ataques. Desempenho : Atualizações trazem melhorias no desempenho, tornando o uso do iPhone mais eficiente.

: Atualizações trazem melhorias no desempenho, tornando o uso do iPhone mais eficiente. Novas Funcionalidades : Recursos adicionais e aprimoramentos são frequentemente lançados em novas versões, melhorando a experiência de uso.

: Recursos adicionais e aprimoramentos são frequentemente lançados em novas versões, melhorando a experiência de uso. Compatibilidade: Aplicativos como o WhatsApp, entre outros, frequentemente exigem versões mais recentes do iOS para funcionar corretamente.

Portanto, manter o iOS atualizado é necessário para que seu dispositivo continue a operar de maneira eficiente e segura.

Novidades do WhatsApp em 2024

Enquanto alguns iPhones perdem o suporte ao WhatsApp, o aplicativo continua a investir em novas funcionalidades para melhorar a experiência de seus usuários. Em 2024, várias inovações foram lançadas, como:

Assistente Virtual com Inteligência Artificial : O WhatsApp agora conta com um assistente inteligente que ajuda a responder perguntas, traduzir textos e até criar imagens com base em descrições.

: O WhatsApp agora conta com um assistente inteligente que ajuda a responder perguntas, traduzir textos e até criar imagens com base em descrições. Criação de Stickers Personalizados : Os usuários podem criar stickers únicos diretamente no aplicativo, tornando as conversas mais divertidas e personalizadas.

: Os usuários podem criar stickers únicos diretamente no aplicativo, tornando as conversas mais divertidas e personalizadas. Compartilhamento de Tela : Agora é possível compartilhar a tela durante chamadas de vídeo, facilitando apresentações e interações em tempo real.

: Agora é possível compartilhar a tela durante chamadas de vídeo, facilitando apresentações e interações em tempo real. Destaque para Oradores em Videoconferências : O WhatsApp agora identifica automaticamente o orador principal em videoconferências, destacando a imagem e o áudio da pessoa que está falando.

: O WhatsApp agora identifica automaticamente o orador principal em videoconferências, destacando a imagem e o áudio da pessoa que está falando. Contatos Favoritos: Uma nova função permite marcar contatos como favoritos, facilitando o acesso rápido às conversas mais importantes.

