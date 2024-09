É cliente Nubank PF? Mudança da fintech deixa de fora serviço importante; veja só

O Nubank encerrará o acesso à conta pelo navegador para clientes pessoa física. Saiba como essa mudança afeta o uso do serviço.

Os clientes do Nubank que costumavam acessar suas contas pelo navegador receberão uma notícia importante. A partir de 23 de setembro, o banco digital deixará de oferecer a opção de acesso via navegador para pessoas físicas.

Com essa alteração, os usuários pessoa física precisarão realizar todas as operações financeiras exclusivamente pelo app Nubank, disponível para smartphones. Segundo o banco, o aplicativo é mais seguro e oferece uma experiência completa.

Essa mudança pode causar certo desconforto para quem preferia utilizar o computador para acessar sua conta, mas o Nubank garante que o foco total no aplicativo resultará em melhorias significativas na experiência do usuário. Confira a seguir!

A partir de setembro, clientes pessoa física do Nubank perderão uma funcionalidade importante. Veja como as operações passarão a ser feitas exclusivamente pelo aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que muda com o fim do acesso via navegador?

Até o momento, os clientes pessoa física do Nubank podiam acessar suas contas pelo navegador para realizar algumas operações limitadas, como consultar a fatura do cartão de crédito, verificar o saldo da conta e gerar boletos de pagamento.

No entanto, o uso da versão web sempre foi restrito, e a maioria das funcionalidades já estava concentrada no app. Com a desativação dessa opção, as seguintes mudanças ocorrerão:

Fim do acesso a informações via navegador : A partir de 23 de setembro , não será mais possível consultar saldo, faturas ou realizar transações financeiras pela versão web para contas de pessoas físicas.

: A partir de , não será mais possível consultar saldo, faturas ou realizar transações financeiras pela versão web para contas de pessoas físicas. Concentração de operações no aplicativo : Todas as funcionalidades estarão disponíveis apenas no app Nubank , que já é o principal canal de uso da maioria dos clientes.

: Todas as funcionalidades estarão disponíveis apenas no , que já é o principal canal de uso da maioria dos clientes. Continuação do acesso para pessoas jurídicas: O fim do acesso via navegador afetará apenas contas de pessoas físicas. Usuários com contas PJ continuarão podendo utilizar a versão web normalmente.

Para os clientes que preferiam a praticidade do computador, a mudança pode ser um inconveniente. No entanto, o Nubank reforça que o aplicativo é mais seguro e oferece uma gama maior de serviços e funcionalidades, o que justifica a decisão.

Aproveite e confira:

Por que o Nubank tomou essa decisão?

Segundo o Nubank, a mudança visa concentrar esforços no desenvolvimento e aprimoramento do aplicativo. Ao encerrar o acesso via navegador, o banco digital poderá focar em melhorar a experiência do usuário no app, que é considerado o principal meio de interação com os clientes.

O uso do app Nubank já é amplamente adotado pela maioria dos clientes, devido à sua facilidade de uso e à oferta de funções completas, como:

Pagamentos de boletos ;

; Consultas de saldo e faturas ;

; Transferências bancárias via Pix ;

; Solicitação de empréstimos e investimentos.

Ao centralizar todas essas operações no aplicativo, o Nubank acredita que poderá fornecer uma experiência mais fluida e segura, eliminando a necessidade de manter uma versão web que, de acordo com o banco, era usada por uma parcela menor de clientes.

O que os clientes podem esperar daqui para frente?

Com a desativação da versão web, os clientes pessoa física do Nubank terão que se adaptar ao uso exclusivo do aplicativo para realizar todas as suas operações bancárias.

Todavia, o Nubank destaca que essa mudança será benéfica, pois o foco total no app permitirá a implementação de melhorias constantes, além de garantir uma maior segurança nas transações.

Para os clientes que ainda utilizavam o navegador, a transição pode parecer um desafio, mas o Nubank oferece suporte completo para orientar sobre o uso do app e garantir que todos possam continuar utilizando suas contas sem interrupções.

O banco também reforça que funcionalidades essenciais, como o suporte ao cliente, continuarão disponíveis via app e outros canais, garantindo que os usuários possam resolver eventuais problemas com rapidez.

E os clientes PJ?

Enquanto os clientes pessoa física terão que se adaptar ao uso exclusivo do aplicativo, os clientes PJ continuarão a acessar suas contas via navegador.

Isso significa que quem tem uma conta empresarial no Nubank ainda poderá realizar transações e acompanhar o saldo e faturas pelo computador, sem nenhuma mudança no serviço.

A decisão de manter o acesso web para pessoas jurídicas visa garantir que as empresas possam continuar utilizando o banco digital de forma prática e eficiente, sem precisar depender exclusivamente do app para gerenciar suas finanças.

Aproveite e confira: Nem precisa de CNH para dirigir estes 4 veículos no Brasil