O que abre e o que fecha no feriado deste sábado (7)

O feriado de 7 de setembro, em que se celebra a Independência do Brasil, provoca alterações no funcionamento de diversos serviços públicos e privados.

A data é uma oportunidade para o descanso, mas também requer atenção às mudanças operacionais de bancos, comércios e transportes.

Entenda o que pode ser feito no próximo feriado, que acontece neste sábado, dia 7 de setembro de 2024 – foto: noticiadamanha.com.br.

O que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro deste ano

Bancos e instituições financeiras

As agências bancárias estarão fechadas no feriado, seguindo a decisão de suspender o atendimento ao público.

As transações financeiras, pagamentos de boletos, transferências e consultas de saldo continuam acessíveis por meio dos aplicativos bancários e plataformas digitais, que permanecem operacionais. Vale ressaltar que os mercados internacionais funcionam normalmente, impactando investidores com ativos fora do Brasil.

Serviços públicos e governamentais

Órgãos públicos como o INSS também não oferecerão atendimento presencial no dia 7 de setembro. As plataformas digitais, como o aplicativo Meu INSS e o portal online, estarão disponíveis para consultas e solicitações.

Você precisa saber disso hoje:

O mesmo se aplica aos Correios, que suspenderão o atendimento ao público nas agências, mas seguirão com operações de coleta e entrega de encomendas, sem interrupções nos serviços de logística.

Comércio e transporte

O comércio, em geral, terá funcionamento variável. Supermercados e shopping centers tendem a abrir suas portas, mas com horários ajustados. É recomendável que os clientes consultem o horário de funcionamento específico de cada estabelecimento.

O transporte público pode sofrer alterações, com a possibilidade de redução na oferta de ônibus, trens e metrôs, variando conforme a cidade. As autoridades locais divulgam previamente os horários de operação para garantir o planejamento adequado dos cidadãos.

Setores essenciais e entretenimento

Os serviços essenciais, como hospitais, corpo de bombeiros e polícia, permanecem operacionais durante o feriado, assegurando a continuidade de emergências. No setor de lazer, cinemas, teatros e parques seguem abertos, embora muitos ajustem seus horários.

Além disso, bares e restaurantes tendem a funcionar, mas alguns podem fechar ou operar em regime especial. Verificar previamente os horários e condições de funcionamento desses estabelecimentos é fundamental para evitar imprevistos.

Feriados nacionais subsequentes

Após o feriado de 7 de setembro, o calendário brasileiro ainda reserva outras datas importantes ao longo do ano, como:

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças);

(Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças); 2 de novembro (Finados);

(Finados); 15 de novembro (Proclamação da República);

(Proclamação da República); 20 de novembro (Dia da Consciência Negra, em alguns estados);

(Dia da Consciência Negra, em alguns estados); 25 de dezembro (Natal).

Essas datas mantêm relevância cultural e social em todo o país, afetando, de maneira similar, o funcionamento de serviços e o comércio.

Dessa forma, ao se aproximar do feriado de 7 de setembro, é importante planejar-se, verificando previamente os horários dos serviços que pretende utilizar, evitando surpresas e garantindo uma experiência tranquila durante a data comemorativa.