O que tem na fumaça das queimadas pelo Brasil? Alerta geral

A fumaça das queimadas que atingem diversas regiões do Brasil, como Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, traz graves preocupações não apenas para ambientalistas, mas também para especialistas em saúde pública.

Essa fumaça é composta por uma mistura de gases e partículas tóxicas que podem causar sérios problemas respiratórios e cardiovasculares, especialmente em populações vulneráveis.

Entre os principais componentes dessa fumaça estão o material particulado fino (PM2.5), monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos voláteis (COVs), óxidos de nitrogênio (NOx), ozônio e até mesmo metais pesados.

Todos esses elementos são prejudiciais à saúde e podem agravar condições médicas preexistentes, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), além de aumentar os riscos de infarto e outros problemas cardiovasculares.

A pneumologista Margareth Dalcolmo*, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, alerta para os efeitos devastadores dessa exposição prolongada: “Estamos testemunhando um aumento significativo de hospitalizações por doenças respiratórias e cardiovasculares, o que pode levar a uma crise de saúde pública. O impacto na economia da saúde será enorme.”

O Brasil está coberto pela fumaça desde o final de agosto.

Material particulado (PM2.5) na fumaça; o que é?

O PM2.5 refere-se a partículas microscópicas suspensas no ar, com um diâmetro inferior a 2,5 micrômetros. Devido ao seu tamanho reduzido, essas partículas conseguem penetrar profundamente nos pulmões e atingir a corrente sanguínea.

A exposição prolongada ao PM2.5 está associada ao aumento de doenças cardiovasculares, como infartos e arritmias, e também agrava condições respiratórias como asma e bronquite crônica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a concentração anual de PM2.5 não ultrapasse 5 µg/m³. No entanto, em muitas cidades brasileiras, esse nível tem sido superado, especialmente em períodos de queimadas intensas.

Monóxido de carbono (CO)

O monóxido de carbono (CO) é um gás tóxico que resulta da queima incompleta de combustíveis como madeira e carvão. Ele se liga à hemoglobina no sangue, impedindo o transporte adequado de oxigênio para os tecidos do corpo.

Isso pode levar à falta de oxigenação dos órgãos, causando desde sintomas leves, como dores de cabeça, até problemas mais graves, como intoxicações agudas.

Em áreas urbanas, o CO também é liberado pela circulação de veículos, piorando ainda mais a qualidade do ar.

A exposição prolongada a esse gás pode levar a sintomas como fadiga, perda de memória e, em casos extremos, danos irreversíveis ao sistema nervoso central.

Compostos Orgânicos Voláteis (COVs)

Os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) são emitidos por diversas fontes, como gasolina, pesticidas e produtos químicos utilizados no cotidiano.

Durante as queimadas, grandes quantidades de COVs são liberadas, aumentando o risco de problemas respiratórios e doenças graves, como câncer.

A exposição prolongada a esses compostos pode afetar o sistema nervoso central e causar danos aos rins e ao fígado.

Esses compostos estão presentes tanto em ambientes externos quanto internos, sendo que, em locais fechados, seus níveis podem ser até dez vezes mais elevados, exacerbando os riscos à saúde.

Óxidos de nitrogênio (NOx) e ozônio

Os óxidos de nitrogênio (NOx) são poluentes gerados por queimadas, além de outras fontes como veículos e indústrias.

O ozônio, formado pela reação de gases poluentes com a luz solar, também está presente em grandes concentrações nas queimadas. Esses dois poluentes são conhecidos por agravar condições respiratórias, como asma e bronquite, e podem aumentar o risco de infecções pulmonares.

Crianças e idosos são particularmente vulneráveis à exposição prolongada a esses poluentes, que podem causar crises de asma e aumentar o risco de infecções respiratórias graves, como pneumonia.

Metais pesados na fumaça

A fumaça das queimadas também pode conter metais pesados, como chumbo e mercúrio, que são extremamente tóxicos.

Esses metais podem se acumular no organismo e causar danos aos pulmões, rins, fígado e sistema nervoso. A exposição crônica a esses elementos também está associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e câncer.

Recomendações para minimizar os impactos da fumaça

Diante dos riscos à saúde, o Ministério da Saúde emitiu uma série de recomendações para minimizar a exposição à fumaça das queimadas. Entre as orientações, destacam-se:

Aumentar a ingestão de líquidos, mantendo as vias respiratórias hidratadas e protegidas. Permanecer em ambientes fechados, com portas e janelas vedadas, especialmente nos horários de maior concentração de poluentes. Evitar atividades físicas ao ar livre, principalmente entre 12h e 16h, quando os níveis de ozônio são mais elevados. Usar máscaras adequadas, como modelos N95 ou PFF2, que ajudam a reduzir a inalação de partículas finas e poluentes presentes no ar.

Essas medidas são especialmente importantes para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, que estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos da fumaça tóxica. Além disso, recomenda-se que aqueles com problemas respiratórios crônicos atualizem seus planos de tratamento e mantenham medicamentos sempre à mão.

A fumaça das queimadas, além de contribuir para o desmatamento e a degradação ambiental, representa uma séria ameaça à saúde pública. A combinação de poluentes presentes no ar pode agravar doenças preexistentes e gerar novas condições de saúde que impactarão a vida de milhões de pessoas, exigindo uma resposta urgente e eficaz das autoridades públicas.