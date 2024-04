Concurso Unificado: ATENÇÃO para novos procedimentos para a prova

As regras do jogo mudaram para quem vai participar do Concurso Público Nacional Unificado, previsto para o dia 5 de maio.

Para garantir a integridade e a idoneidade do processo, foram implementadas medidas rigorosas de segurança que todo candidato deve conhecer. Vamos entender quais são essas novas diretrizes e como elas vão afetar o seu dia de prova.

Novos procedimentos para o Concurso Unificado

Em um mundo cada vez mais conectado e competitivo, onde a tecnologia e a segurança andam lado a lado, as novas medidas adotadas para o Concurso Público Nacional Unificado destacam-se como um marco crucial na garantia de um processo seletivo justo e seguro.

Com o olhar atento das autoridades e a implementação de tecnologias avançadas, este exame promete não apenas avaliar os conhecimentos dos candidatos, mas também assegurar a integridade e a imparcialidade necessárias em um evento de tal magnitude. Vamos explorar juntos essas mudanças e entender como elas afetarão todos os envolvidos, garantindo um ambiente de prova tranquilo e organizado.

Cartão de Respostas com Segurança Aprimorada

Primeiramente, a grande novidade deste ano é a alteração no cartão de respostas. Agora, ele vem com um sistema de identificação aprimorado.

Além de registrar suas respostas, você precisará copiar uma frase e registrar sua impressão digital diretamente no cartão. Este procedimento visa evitar fraudes e garantir que o candidato que se inscreveu é realmente quem está realizando o exame.

Proibições e Controles Rigorosos Durante o Exame

Fique atento às restrições: é proibido sair com o caderno de questões ou anotações do gabarito. A organização do concurso também implementou detectores de metais e de dispositivos eletrônicos nos acessos aos locais de prova.

Seu celular deverá ser desligado e lacrado em um envelope fornecido pelos organizadores até o final do exame.

Esquema de Segurança Robusto

A segurança vai além do local de prova. Uma força-tarefa especial, incluindo agentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícias Federal e Rodoviária, Agência Brasileira de Inteligência, Força Nacional e Secretarias de Segurança Pública Estaduais, atuará desde a produção até a entrega das provas.

O coordenador-geral de logística, Alexandre Retamal, ressalta que este esforço conjunto é crucial para a proteção do processo seletivo.

Detalhes sobre o dia da prova

As provas objetivas de conhecimentos gerais acontecerão pela manhã, com os portões abrindo às 7h30. Para os candidatos de nível superior, haverá também uma questão dissertativa e para os de nível médio, uma prova de redação.

No período da tarde, as provas de conhecimentos específicos para os candidatos de nível superior e uma nova rodada de conhecimentos gerais para o nível médio começarão às 13h.

Não se esqueça de verificar seu local e horário no Cartão de Confirmação de Inscrição, que estará disponível a partir de amanhã. Este é um momento crucial em sua jornada profissional, e estar bem informado é o primeiro passo para um dia de provas tranquilo e seguro.

As novas medidas de segurança para o Concurso Unificado visam proporcionar um ambiente justo e equitativo para todos os participantes. Prepare-se, respeite as regras e boa sorte!

