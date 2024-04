Concurso Unificado: saiba como conferir o seu local de prova

Com a aproximação do Concurso Público Nacional Unificado, marcado para o dia 5 de maio, milhares de candidatos por todo o país preparam-se para uma das maiores oportunidades de suas carreiras.

Para garantir que esse dia transcorra sem contratempos, é fundamental verificar com antecedência o Cartão de Confirmação de Inscrição. Aqui estão algumas dicas e informações cruciais para que você esteja pronto e tranquilo para o grande dia.

Confira seu local e horário de prova para o Concurso Público Nacional Unificado: obtenha dicas sobre o que verificar no seu Cartão de Confirmação e como solicitar correções necessárias. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Concurso Unificado: Verificação do cartão de confirmação

A partir de amanhã, 25 de abril, todos os inscritos poderão acessar seu Cartão de Confirmação de Inscrição. Este documento é essencial, pois contém informações detalhadas como número de inscrição, data, horário e local do exame.

Além disso, informa sobre a possibilidade de atendimento especializado ou o uso do nome social, caso aplicável. Embora não seja obrigatório, levar uma cópia deste cartão no dia da prova é altamente recomendado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Como solicitar correções

Erros no Cartão de Confirmação podem causar grandes transtornos. Se você notar qualquer discrepância, como um local de prova incorreto ou distante, é possível solicitar correções.

O coordenador-geral de logística do CPNU, Alexandre Retamal, enfatiza a importância de todos os candidatos verificarem minuciosamente as informações. Se necessário, contate imediatamente a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028 para ajustar os dados.

Lembre-se, alterações de cidade só são permitidas se houver erro no registro inicial, não sendo possível alterar o local de prova após a inscrição, exceto em casos justificados.

Preparação para o dia da prova

Organize-se para chegar ao local com antecedência, considerando possíveis imprevistos como trânsito ou dificuldades de acesso ao local de prova. Além disso, repasse os materiais permitidos e proibidos segundo as normas do concurso, evitando qualquer problema no acesso ao local.

Este concurso será realizado em 228 cidades e conta com questões objetivas e dissertativas, especificadas por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está prevista para 21 de junho, com o resultado definitivo anunciado em 30 de julho. A convocação para posse e cursos de formação começará no dia 5 de agosto.

Prepare-se adequadamente, verifique todas as informações necessárias e boa sorte! Este pode ser o início de uma nova e empolgante fase em sua carreira profissional.

