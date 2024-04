A transformação digital tem simplificado diversos procedimentos antes considerados burocráticos, tornando-os mais acessíveis e eficientes. Um exemplo claro dessa evolução é a consulta ao PIS/PASEP, que, em 2024, oferece aos trabalhadores brasileiros uma maneira muito mais prática de verificar seu direito ao abono salarial, utilizando plataformas digitais.

Especialista revela TRUQUE para desbloquear R$ 1.412 no aplicativo da Caixa; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A Importância da consulta digital ao PIS/PASEP

Os programas PIS (Programa de Integração Social) e PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são fundamentais por fornecerem não apenas o abono salarial, mas também estarem ligados a outros benefícios como o seguro-desemprego e a participação nos lucros das empresas. A capacidade de acessar essas informações online elimina a necessidade de deslocamentos físicos e longas esperas em filas, facilitando a vida do trabalhador.

Plataformas digitais para a consulta ao PIS/PASEP

Em 2024, os trabalhadores podem consultar suas informações sobre o PIS/PASEP através de diversas plataformas digitais. A Carteira de Trabalho Digital, o aplicativo Caixa Tem, e o site do Banco do Brasil são as principais ferramentas disponíveis para realizar essa consulta de forma segura e eficaz, usando o CPF como chave de acesso.

Passo a passo para consultar o número do PIS

Verificar a carteira de trabalho física; Consultar o extrato do FGTS; Acessar o Cartão Cidadão; Utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o aplicativo Caixa Trabalhador; Consultar o número do PIS pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); Ligar para a Previdência Social no número 135 ou para a Caixa Econômica Federal no 0800-7260207 para obter informações pelo CPF.

Critérios para receber o PIS/PASEP em 2024

Para ter direito ao abono salarial do PIS/PASEP em 2024, os trabalhadores devem estar inscritos nos programas há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base de 2022, com remuneração de até dois salários mínimos.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP em 2024

O calendário para o pagamento do abono salarial é específico:

Para o PIS, os pagamentos são escalonados de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, iniciando em 15 de fevereiro e seguindo até 15 de agosto.

Para o PASEP, os pagamentos seguem a ordem do último dígito do número de inscrição, começando também em 15 de fevereiro e finalizando em 15 de agosto.

A digitalização do acesso às informações do PIS/PASEP representa um avanço significativo, facilitando não só a vida dos trabalhadores mas também garantindo que mais pessoas possam exercer seus direitos eficazmente. Este desenvolvimento é um marco importante na forma como os serviços governamentais interagem com os cidadãos no Brasil.

