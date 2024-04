Não perca! Veja como se cadastrar no Auxílio-Gás e garantir BÔNUS do Governo Federal

O Vale Gás, instituído pelo Governo Federal, desempenha um papel crucial em ajudar famílias de baixa renda a cobrir os custos do gás de cozinha (GLP), um gasto significativo no orçamento das famílias mais vulneráveis.

Em abril de 2024, o auxílio foi estipulado em R$ 102, correspondendo ao preço médio de um botijão de 13kg. É importante destacar que esse valor é ajustado periodicamente para refletir as flutuações do mercado.

Elegibilidade e integração com o Cadastro Único

Para ser elegível ao Vale Gás, as famílias precisam estar registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os critérios incluem ter uma renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou uma renda familiar total de até três salários mínimos.

Famílias beneficiárias do BPC ou chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica são priorizadas, refletindo o compromisso do programa em atender aos mais necessitados.

Conexão com o bolsa família e logística de distribuição

Similar ao Bolsa Família, a distribuição do Vale Gás ocorre a cada dois meses e segue um calendário de pagamento vinculado ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Este esquema facilita a organização e garante que os beneficiários possam preparar suas refeições sem interrupções significativas, sustentando a segurança alimentar das famílias atendidas.

Calendário de pagamento do vale Gás em Abril 2024

Os pagamentos são programados conforme o final do NIS, seguindo estas datas:

NIS 1: 17/04

NIS 2: 18/04

NIS 3: 19/04

NIS 4: 22/04

NIS 5: 23/04

NIS 6: 24/04

NIS 7: 25/04

NIS 8: 26/04

NIS 9: 29/04

NIS 0: 30/04

Processo de inscrição no CadÚnico

Para se cadastrar no CadÚnico e se tornar elegível para o Vale Gás, as famílias devem visitar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Durante a visita, é necessário preencher um questionário socioeconômico e apresentar documentos relevantes, como identidade, comprovante de residência e de renda.

Este cadastro não apenas habilita o acesso ao Vale Gás, mas também a uma variedade de outros programas sociais destinados a elevar a qualidade de vida dessas famílias.

Portanto, para as famílias que cumprem os requisitos, é essencial buscar informações e suporte nas instâncias apropriadas para assegurar o acesso a esses benefícios vitais. O Vale Gás exemplifica o esforço contínuo do governo para fornecer suporte direto às populações mais carentes, garantindo que necessidades básicas como a alimentação não sejam comprometidas pela falta de recursos.

