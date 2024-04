Você costuma informar seu CPF na farmácia? Conheça os riscos

Em diversas farmácias pelo Brasil, é comum a requisição do CPF para registrar as compras. Embora essa prática seja legal, é essencial compreender os potenciais riscos relacionados à segurança dos dados pessoais dos consumidores e sua conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O fornecimento do CPF muitas vezes está ligado à oferta de descontos aos consumidores. Contudo, é fundamental que essa prática esteja em estrita conformidade com a legislação de proteção de dados vigente, a fim de evitar violações de privacidade.

Proteja sua privacidade: conheça os riscos de fornecer seu CPF em compras na farmácia e saiba como se proteger contra fraudes e violações de dados. (Foto: divulgação).

Quais são os riscos reais de informar o CPF na farmácia?

Embora possa parecer inofensivo, o fornecimento do CPF em compras está associado a riscos substanciais.

Isso inclui a exposição a fraudes e o aumento do risco de crimes cibernéticos, como o roubo de identidade.

Os consumidores ficam vulneráveis a vazamentos de dados, os quais podem ser utilizados por criminosos para diversos propósitos prejudiciais.

A LGPD foi estabelecida para garantir que os dados pessoais dos brasileiros sejam tratados com o máximo de cuidado e transparência.

As farmácias são obrigadas a obter consentimento explícito para coletar e utilizar dados pessoais dos clientes, garantindo sua proteção através de medidas de segurança robustas.

Em caso de violação de dados, a legislação prevê sanções severas, o que motiva as empresas a melhorarem constantemente suas práticas de segurança da informação.

Não deixe de conferir: LIBERADO empréstimo de R$ 108 mil para ESTA lista de CPFs

Como os consumidores podem se proteger?

É crucial que os consumidores estejam conscientes de seus direitos e das medidas que podem tomar para proteger seus dados pessoais.

Recusar-se a fornecer o CPF quando não se sentirem seguros e denunciar práticas suspeitas são passos importantes para a segurança de dados pessoais.

Além disso, é recomendável manter-se informado sobre as políticas de privacidade das empresas e exercer o direito de questionar e restringir o uso de seus dados.

O que fazer se meu CPF for clonado ou usado por outra pessoa?

Se suspeitar que seu CPF foi clonado ou usado indevidamente, siga estes passos:

Contate a Receita Federal e órgãos de proteção ao crédito para orientação.

para orientação. Registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

na delegacia mais próxima. Informe as instituições financeiras sobre qualquer atividade suspeita.

sobre qualquer atividade suspeita. Monitore suas informações financeiras em busca de atividades não autorizadas.

em busca de atividades não autorizadas. Reforce a segurança das suas contas online.

das suas contas online. Conheça seus direitos como consumidor em casos de roubo de identidade.

Aproveite e saiba mais sobre CPF: Chegou sua vez! BPC libera cadastro online para brasileiros CPF 0, 2, 3, 6, 7 e mais