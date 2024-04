NOVIDADE! Bolsa Família recebe EXCELENTE notícia

O ano de 2023 marca um ponto de virada para o Bolsa Família, programa fundamental de transferência de renda no Brasil.

Com um alcance impressionante de 19% de todos os domicílios do país, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), o programa conseguiu uma proeza: é a maior cobertura desde o início da série histórica em 2012. Este desempenho só é superado pelo Auxílio Emergencial distribuído no auge da pandemia.

Explore as melhorias no Bolsa Família: aumento do benefício para R$ 600 e inclusão de mais famílias. Leia sobre o impacto direto na vida dos beneficiários e como isso ajuda a mitigar a fome. ( Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Bolsa Família terá benefícios ampliados?

Após a transição do Auxílio Brasil de volta para o Bolsa Família sob a administração atual, o programa não apenas retomou seu nome original, mas também reestruturou seus benefícios. O valor mínimo por mês foi estabelecido em R$ 600, com adições significativas para crianças até seis anos e jovens, além de gestantes.

A linha de pobreza também foi recalculada para R$ 218, permitindo a inclusão de mais famílias. Esse ajuste resultou em um aumento substancial no poder de compra das famílias beneficiadas, com o rendimento domiciliar médio por pessoa alcançando R$ 635 em 2023, um aumento de 14% em relação a 2022.

Veja mais sobre: Beneficiários do Bolsa Família ganham BÔNUS de R$ 300 do Governo; saque HOJE (19/04)

Impacto direto na vida dos beneficiários

Jaciara Guedes, moradora de Queimados na Região Metropolitana do Rio e beneficiária do programa, destaca a diferença que o Bolsa Família faz em sua vida. “Hoje em dia, conseguir um emprego está muito difícil. (Com esse aumento) pelo menos você não morrerá de fome.

O básico você consegue: comprar um arroz, um feijão. Não consegue ter luxos, mas se sustenta no básico”, relata ela. A realidade de Jaciara reflete a de muitos brasileiros que, apesar das dificuldades, encontram no Bolsa Família um suporte vital para o sustento diário.

A relevância do Bolsa Família em 2023 é inquestionável. Com o aumento do peso das transferências de renda no orçamento familiar, representando 5,2% do rendimento total, o programa não só oferece alívio imediato, mas também promove uma rede de segurança econômica essencial. Enquanto o trabalho continua a ser a principal fonte de renda para a maioria, o Bolsa Família se mostra uma ferramenta crucial para a redução da pobreza no Brasil, fortalecendo famílias e proporcionando esperança de um futuro melhor.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é direcionado a famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Para serem elegíveis, as famílias devem ter uma renda per capita de até R$ 105 para serem classificadas em extrema pobreza, ou entre R$ 105,01 e R$ 210 para pobreza, valores que podem ser ajustados pelo governo conforme a inflação e outros critérios socioeconômicos.

Além disso, o programa prioriza famílias que incluem gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. A inscrição no Cadastro Único do Governo Federal é o primeiro passo para o acesso ao Bolsa Família, sendo esse cadastro uma ferramenta essencial para o mapeamento e a assistência às famílias que mais precisam.

Uma vez inscritas no Cadastro Único, as famílias passam por uma seleção e classificação baseada em seus dados socioeconômicos, que determinam a elegibilidade e o valor dos benefícios recebidos. É fundamental que as famílias mantenham suas informações sempre atualizadas no cadastro para garantir a continuidade e a adequação dos benefícios do Bolsa Família.

O programa visa não apenas fornecer auxílio financeiro, mas também promover o acesso à educação, saúde e assistência social, como parte de um esforço mais amplo para erradicar a pobreza e incentivar o desenvolvimento social e econômico das famílias beneficiadas.

Não deixe de conferir: Bolsa Família libera pagamento UNIFICADO para estes brasileiros