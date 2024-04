Senado aprova e ESTES brasileiros não pagarão mais IPVA; confira

A recente decisão do Senado Federal representa uma significativa mudança para proprietários de veículos antigos no Brasil.

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada, garantindo isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com 20 anos ou mais de fabricação. Vamos entender melhor o que essa mudança significa e quem será beneficiado.

Confira como a recente emenda constitucional pode livrar seu carro antigo do IPVA, uma ótima notícia para proprietários de veículos mais velhos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Entenda a nova isenção do IPVA

A PEC, apresentada pelo senador Cleitinho, busca alinhar a legislação federal às normas já adotadas por vários estados brasileiros, como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que concedem isenção do IPVA para veículos mais antigos.

Esta medida, se ratificada pela Câmara dos Deputados, poderá uniformizar as regras de isenção em todo o país, garantindo maior justiça fiscal e reconhecendo a realidade econômica de muitos brasileiros que dependem de veículos mais antigos para suas atividades diárias.

Disparidades regionais e impacto econômico

A proposta surge em um contexto onde existe uma grande disparidade entre os estados quanto à isenção do IPVA. Enquanto alguns estados já adotam uma política de isenção para veículos com mais de 15 ou 20 anos, outros como Minas Gerais e Pernambuco ainda não possuem uma política clara para a isenção de veículos antigos.

Isso cria uma situação de desequilíbrio fiscal e econômico entre os cidadãos brasileiros, dependendo de onde residem.

Além disso, dados recentes do Sindipeças apontam para um aumento no número de veículos antigos em circulação no Brasil, passando de 2,5 milhões para 3,6 milhões entre 2020 e 2021.

Essa tendência reflete não apenas a durabilidade dos veículos, mas também o impacto econômico sobre os proprietários que muitas vezes não têm condições de renovar seus meios de transporte.

Como funciona o IPVA

O IPVA é um imposto estadual que varia de acordo com o estado e o tipo de veículo. O valor arrecadado é dividido, com metade destinada ao estado e a outra metade ao município onde o veículo foi emplacado.

Importante destacar que, ao contrário do que muitos pensam, os recursos obtidos com o IPVA não são necessariamente destinados a investimentos em infraestrutura viária, como estradas e pontes, mas sim ao cofre dos estados e municípios para serem utilizados em diversas áreas, como saúde, educação e segurança.

Como calcular o IPVA

O cálculo do IPVA é realizado a partir da alíquota definida pelo estado e pelo valor de mercado do veículo, conforme tabela Fipe. Por exemplo, em São Paulo, um carro avaliado em R$ 45 mil pagaria um IPVA de 4% sobre esse valor, resultando em R$ 1.800.

É essencial que os proprietários de veículos verifiquem as regras específicas aplicáveis em seus estados para entender completamente suas obrigações e direitos fiscais.

Esta mudança legislativa é um reflexo das necessidades e da realidade econômica dos cidadãos, e aguarda-se agora a decisão da Câmara dos Deputados para sua implementação definitiva.

