Atenção! Este é o valor LIMITE para não ter Bolsa Família bloqueado

O programa Bolsa Família, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), é essencial para milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Para 2024, o governo federal atualizou os critérios de elegibilidade e os valores dos benefícios, visando ampliar o suporte às famílias que dependem desta assistência financeira para cobrir necessidades básicas.

A renda per capita máxima para a elegibilidade ao programa é de R$ 218. Este limite visa identificar famílias em extrema pobreza e garantir que o auxílio seja direcionado a quem realmente precisa.

Estrutura de pagamento e benefícios adicionais

Além do benefício base, que garante R$ 600 por família, o programa oferece várias categorias de benefícios adicionais para atender às diversas necessidades dos beneficiários:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa, fortalecendo o suporte per capita dentro do núcleo familiar.

R$ 142 por pessoa, fortalecendo o suporte per capita dentro do núcleo familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Adicional de R$ 50 para famílias com bebês de até 7 meses, apoiando o desenvolvimento infantil desde os primeiros meses de vida.

Adicional de R$ 50 para famílias com bebês de até 7 meses, apoiando o desenvolvimento infantil desde os primeiros meses de vida. Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 adicionais são destinados para cada criança entre 0 a 7 anos incompletos, focando no desenvolvimento durante a primeira infância.

R$ 150 adicionais são destinados para cada criança entre 0 a 7 anos incompletos, focando no desenvolvimento durante a primeira infância. Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais por criança ou adolescente entre 7 a 18 anos incompletos, além de gestantes, para suporte ao crescimento e necessidades educacionais.

R$ 50 adicionais por criança ou adolescente entre 7 a 18 anos incompletos, além de gestantes, para suporte ao crescimento e necessidades educacionais. Benefício Complementar (BCO): Um ajuste variável para assegurar que a soma dos benefícios recebidos atinja o mínimo de R$ 600.

Um ajuste variável para assegurar que a soma dos benefícios recebidos atinja o mínimo de R$ 600. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Este benefício garante que os beneficiários não recebam menos do que no antigo esquema do programa, válido até maio de 2025.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados mensalmente, com valores combinados de benefícios que podem atingir até R$ 710. Em abril, especificamente, os depósitos ocorrerão entre os dias 17 e 30. Este suporte combinado inclui o Vale-Gás, um auxílio destinado a subsidiar a compra de botijões de gás para famílias que utilizam este combustível essencial no cotidiano.

Vale-Gás: como Funciona?

O Auxílio Gás visa ajudar a mitigar os custos com botijões de gás para famílias carentes, sendo parte integral das políticas de combate à pobreza. Para ser elegível ao Vale-Gás, além de estar inscrito no Bolsa Família, a família deve:

Possuir renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo.

Ter a renda total da família dentro dos limites estabelecidos pelo programa.

Estar ativa no sistema Caixa Tem para a transação do benefício.

Importância do acesso aos benefícios

É crucial que as famílias mantenham suas informações atualizadas e atendam aos critérios especificados para continuar recebendo o apoio do Bolsa Família. O programa não apenas fornece auxílio financeiro, mas também promove a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de pobreza extrema no Brasil.

O Bolsa Família continua a ser um pilar de estabilidade para muitas famílias brasileiras. Com as atualizações para 2024, espera-se que mais famílias possam acessar e beneficiar-se dos vários auxílios oferecidos, assegurando que crianças e adultos possam atender suas necessidades básicas de nutrição, saúde e educação.

Manter-se informado sobre as mudanças e requisitos é essencial para garantir a continuidade do recebimento desses benefícios críticos.

