URGENTE: aviso GERAL de golpes no Imposto de Renda 2024

Estamos na época das entregas das declarações do Imposto de Renda. Muitos criminosos se aproveitam disso para aplicar golpes. Por esse motivo, a Receita Federal está alertando a população sobre uma nova tentativa de golpe que está em circulação.

Golpes no Imposto de Renda: Receita Federal emite alerta! Descubra as táticas dos criminosos e aprenda a se prevenir contra fraudes. (Foto divulgação)

Como ocorre o golpe do Imposto de Renda 2024

Os criminosos informam às possíveis vítimas sobre supostos erros em suas declarações de Imposto de Renda e exigem a regularização até uma certa data limite.

Para dar credibilidade às suas alegações, eles disponibilizam um link malicioso, afirmando conter informações detalhadas sobre o procedimento de correção em um suposto arquivo PDF para impressão.

Destalhes sobre o golpe do Imposto de Renda

Na mensagem, utilizam a sigla IRPF e se referem às possíveis vítimas como “contribuintes”, termos comumente empregados pelo órgão em sua comunicação.

Além disso, os fraudadores mencionam legislação federal e até o Código Civil para dar peso à ameaça de multa e malha fiscal. Nota-se um nível de detalhamento maior, indicando que estão atualizados quanto à declaração de 2024, a qual se refere ao ano calendário 2023.

Por meio dessas mensagens falsas, quadrilhas especializadas em crimes cibernéticos podem obter ilegalmente informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes, ou instalar programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais. Essas práticas criminosas têm se tornado cada vez mais sofisticadas.

Receita alerta como se prevenir

A Receita Federal volta a afirmar que NÃO envia comunicações por e-mail ou mensagens de texto solicitando a correção de erros em declarações por meio de links. É imprescindível que todos estejam atentos a essas tentativas de golpe e sigam algumas orientações.

Desconfie de e-mails ou mensagens de origem desconhecida que solicitam informações pessoais, especialmente relacionadas à declaração do Imposto de Renda .

. Nunca clique em links suspeitos ou desconhecidos, pois podem direcioná-lo a sites maliciosos ou baixar programas prejudiciais em seu dispositivo.

Não abra arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário.

Verifique sempre a autenticidade das comunicações que parecem ser da Receita Federal. Lembre-se de que a instituição utiliza principalmente o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e o site institucional como canais seguros de comunicação.

Se a declaração está em malha devido a algum erro no preenchimento ou deixou de informar alguma coisa, o contribuinte pode fazer uma retificação da declaração, desde que ainda não tenha recebido o termo de intimação.

